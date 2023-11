Košice v Nitre natiahli sériu, Stavjaňa: Dali nás z hrušky dolu

Nitra 26. novembra (TASR) - Hokejisti Košíc natiahli víťaznú sériu už na osem zápasov, keď v nedeľňajšom stretnutí 21. kola Tipos extraligy pod Zoborom ukončili domácim Nitranom šesťzápasovú sériu výhier. V oboch táboroch sa skloňovala ako hlavný faktor úspechu najmä efektivita presilových hier. "Oceliari" využili tri z piatich početných výhod, naopak, "corgoni" nepremenili dve presilovky o dvoch hráčov v závere prvej tretiny.



"Košice pôsobili hokejovejším dojmom. Z našej strany nebola v prvých dvadsiatich minútach energia, akú by sme chceli mať a dostať ňou súpera pod tlak. V druhej tretine sa to zlepšilo, no príležitosti, ktoré sme mali v presilovkách, hráči nezahrali dobre. Naopak, na presilových hrách Košíc bolo vidno, ako si veria, ako hrajú v pohode. Prehrali sme s lepším tímom," uviedol po šlágri kola domáci tréner Antonín Stavjaňa.



Košičania naskočili na správnu vlnu už v prvej časti, keď sa presadili dvakrát. Nitra mohla v závere prvej časti streliť minimálne kontaktný gól, no vo dvoch za sebou idúcich presilovkách o dvoch hráčov nedokázali pretlačiť puk za brankára Jaroslava Janusa. "Do zápasu sme nastúpili pripravení a koncentrovaní. Vedeli sme, že Nitra na nás vybehne, hrá skvelý hokej. Proti sebe hrali dve z troch mužstiev s momentálne najlepšou formou v lige. Prvá tretina bola naozaj vyrovnaná, podarilo sa nám využiť presilovú hru. Potom sme sa nechali vylúčiť štyrikrát za sebou, dôležitým faktorom boli naše oslabovkové formácie, pretože pre súpera to bola obrovská príležitosť dostať sa späť do zápasu, ešte v prvej tretine nám mohli dať jeden alebo dva góly, ale chlapci oslabenia zvládli perfektne, samozrejme nemôžem nespomenúť Jaroslava Janusa, ktorý mal na tom veľký podiel," povedal hosťujúci kouč Dan Ceman.



"Corgoni" mohli byť v hre aj po šanciach v prostrednej časti, ale únik Stephena Harpera, ako aj tutovka Bučeka zostali nevyužité. Najmä šanca najlepšieho kanoniera Nitry v 38. minúte, keď Janusovi pomohli hneď dve žŕdky, volala po góle. Puk v bránke videli už aj tribúny na nitrianskom štadióne, ktoré sa predčasne radovali. Stavjaňa zo striedačky situáciu nepostrehol: "Nevidel som presne puk, ale mali sme viacero situácií, keď sme boli blízko ku streleniu gólu. Keby sme ho strelili, tak tímu by to nalialo viac energie. Nebolo nám to však súdené."



Práve tento moment definitívne zlomil odpor Nitry, ktorá sa v prvej desaťminútovke tretej časti nedostala k vyloženej príležitosti a následne ešte dvakrát inkasovala, keď ďalšie dve početné výhody využili Chase Berger a Jens Olsson. "Bol som naozaj spokojný s našou hrou v tretej tretine. Zápas sme mali pod kontrolou, trávili sme viac času v súperovom pásme a podarilo sa nám pridať ďalšie dva góly v presilových hrách. Kľúčovým faktorom boli špeciálne formácie a náš skvelý tímový výkon v defenzíve počas 40 minút," poznamenal Ceman, ktorého mužstvo má výbornú fazónu a je naďalej na čele súťaže o tri body pred Spišskou Novou Vsou.



Nitrania po veľmi zlom úvode sezóny pozbierali množstvo dôležitých bodov a ťahali šesťzápasovú sériu výhier. V tabuľke sa posunuli až na 4. miesto, no zároveň na predposledný Trenčín majú k dobru iba šesť bodov. "Košice nás dali ´z hrušky dolu´. Tím by mal spozornieť, máme za sebou 21 zápasov. Začiatok ročníka, keď mali všetci veľmi veľa energie je preč, teraz sa ukazuje, ako viete hrať hokej v únave, čo rozhoduje o sezóne ako takej. To, čo teraz nenahráte, potom už zbytočne na poslednú chvíľu naháňate," povedal Stavjaňa.



"Corgoni" hrali od začiatku prostrednej časti hry iba na piatich obrancov, keďže pre zranenie vypadol Fín Mikko Kousa. Podľa českého kormidelníka zamieril do nemocnice a rozsah jeho zranenia bude známy v pondelok. Keďže Nitrania mali na súpiske iba šesticu bekov a dvanásť útočníkov, Kousov výpadok znamenal pre Stavjaňu značné komplikácie. Šéf nitrianskej striedačky musel riešiť aj zmenu na brankárskom poste, kde napokon nasadil Čecha Libora Kašíka, aj keď pôvodne mal ísť do bránky Fín Sami Aittokallio: "Pôvodné nasadenie bolo iné, no Sami mal nejaké problémy, takže sme po rannom tréningu urobili zmenu."