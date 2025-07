Košice prehrali s Grodnom 2:3, hoci po polčase viedli 2:0

prvý zápas 2. predkola KL:



FC Košice - Neman Grodno 2:3 (2:0)



Góly: 8. Miljanič, 16. Čerepkai - 55. a 66. Savickij, 79. Kravcov (11 m). Rozhodcovia: Tschudi – Erni, Nicolas (všetci Švajč.), ŽK: Gallovič - Zubovič, 10.102 divákov.







FC Košice: Šípoš - Jakubko, Krivák, Kružliak - Magda (77. Kakay), Zsigmund (87. Sovič), Gallovič, Čerepkai (87. Goljan), Madleňák - Miljanič (77. Jones), Perišič (63. Dimun)



Neman Grodno: Belov - Kučinskij (77. Pavľukovec), Sadovničij, Parchomenko, Šamurzajev - Kozlov, Jakimov (46. Nazarenko) - Pušňjakov, Zubovič (46. Jevdokimov), Suškov (66. Panťa) - Savickij (70. Kravcov)

Košice 24. júla (TASR) - Futbalisti FC Košice prehrali s Nemanom Grodno 2:3 v 1. zápase 2. predkola Konferenčnej ligy UEFA. V zápase pred vyše 10-tisíc divákmi viedli po 1. polčase 2:0, no v druhom trikrát inkasovali. Odveta je na programe vo štvrtok 31. júla v maďarskom Szegede.Víťaz tohto dvojzápasu sa stretne s lepším zo súboja medzi srbským tímom Radnički Niš a KÍ Klaksvík z Faerských ostrovov. Košičania mali ideálny štart, keď po štvrťhodine viedli 2:0 gólmi Karla Miljaniča a Romana Čerepkaia. V prvom polčase súpera k ničomu nepustili, no druhý priniesol odlišný obraz hry. Dva góly Pavla Savického v 55. a 66. minúty znamenali vyrovnanie na 2:2 a Maxim Kravcov v 79. minúte z penalty rozhodol o triumfe hostí.Košičania nastúpili na svoj prvý súťažný zápas v sezóne 2025/2026 s rozostavením 3-5-2. Z predsezónnych posíl tímu figurovali v základnej zostave stredopoliar Matej Madleňák a útočník Vladimir Perišič. Pred vyše desaťtisícovou kulisou hrali od úvodu ofenzívne a z gólu sa prvýkrát tešili po tom, čo Perišič vysunul Miljaniča, ktorý prekonal Belova. Aj druhá strela na bránku sa skončila gólom a Čerepkai v 16. minúte strelou spred šestnástky upravil na 2:0. Košičania sa naďalej snažili držať dianie vo svojej réžii, no hostia postupne vyrovnali hru a dávali si väčší pozor na defenzívu.Tréner Grodna siahol počas prestávky k dvom striedaniam, ktoré oživili hru jeho tímu. V 55. minúte domáci nezvládli ofenzívnu akciu súpera a Savickij hlavičkou zakončil center - 2:1. Ten istý hráč sa po dlhom výkope brankára Belova dostal v 66. minúte do ďalšej šance, z ktorej prepálil Belova - 2:2. V 78. minúte brankár Šípoš v šestnástke fauloval Kravcova, ktorý následne z penalty upravil na 2:3. Domáci dostali ideálnu možnosť vyrovnať v nadstavenom čase po faule na Galloviča, no Kružliak z následnej penalty neskóroval.