Košice vyhrali v Nitre 2:1 v 4. štvrťfinále, sú výhru od semifinále

štvrťfinále play off Tipos extraligy - štvrtý zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Nitra - HC Košice 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)



Góly: 19. Green (Gill) - 5. Paršin (Lamper, Slovák), 15. Chovan (Pollock, Jääskeläinen). Rozhodovali: Štefik, Výleta - Šoltés, Gegáň, vylúčení: 5:4, navyše: Fejes (Košice) 5+DKZ za napadnutie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3495 divákov



Nitra: Kašík – Green, Mezei, Bodák, Gajdoš, Vitaloš, Stacha, Pupák – Krivošík, Baláž, Bajtek – Lacka, Gill, A. Sýkora – Elmer, Hrnka, Tvrdoň – Leščenko, Buncis, Knies



Košice: Riečický – Olsson, Breton, Šedivý, Southorn, Ferenc, Deyl, Bartoš – Jääskeläinen, Chovan, Rogoň – Bartánus, Pollock, Fejes – Lamper, Slovák, Paršin – Hovorka, Linet, Havrila



/stav série 1:3/



Nitra 22. marca (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v stredu vo štvrtom stretnutí štvrťfinále play off Tipos extraligy na ľade Nitry 2:1. Košičania tak zvýšili stav série na 3:1 vo svoj prospech a v piatom stretnutí, ktoré je na programe v piatok 24. marca v Košiciach, môžu rozhodnúť o postupe do semifinále.Hosťom sa v úvodnej tretine podarilo odskočiť na rozdiel dvoch gólov zásluhou Paršina a Chovana. V 17. minúte atakoval domáceho Sýkoru v strednom pásme Fejes a za napadnutie videl trest do konca zápasu. "Corgoni" v početnej výhode dokázali v 19. minúte znížiť, keď sa presadil nekompromisnou strelou Green. V prostrednej časti bolo cítiť dôležitosť duelu a bojovný hokej viac vyhovoval "oceliarom". Nitrania si dvoma dvoma vylúčeniami v tretej tretine skrátili čas na vyrovnanie a v závere im už chýbali sily.