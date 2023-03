Košice vyhrali základnú časť,Nitra sa dostala do kvalifikácie play off

Bratislava 5. marca (TASR) - Hokejisti HC Košice sa stali víťazmi základnej časti Tipos extraligy 2022/2023. V záverečnom 44. kole triumfovali na ľade Banskej Bystrice 4:2 a dostali sa na čelo tabuľky o tri body pred doterajšieho lídra Slovan Bratislava, ktorý prehral doma rovnakým výsledkom s Novými Zámkami. Tie skončili v tabuľke na 6. mieste a získali poslednú priamu miestenku do štvrťfinále play off. Kvalifikáciu o postup do play off si zahrá Nitra, ktorá síce podľahla Liptovskému Mikulášu 0:1, no stačilo jej to na zisk 10. priečky.



Slovan tak neobhájil Pohár Dušana Pašeka. Hoci úradujúci majster od 20. januára figuroval nepretržite na čele tabuľky, v závere základnej časti stratil formu a po prehrách s Liptovským Mikulášom a Novými Zámkami prepustil prvú priečku Košiciam. Tie paradoxne počas sezóny ani raz neviedli tabuľku, no sériou 8. triumfov sa predrali na samé čelo a vďaka záverečnému víťazstvu pod Urpínom napokon vyhrali dlhodobú časť sezóny.



Banaská Bystrica mala už pred posledným kolom istotu štvrtej priečky, vo štvrťfinále play off narazí na piatu Spišskú Novú Ves. Tá na záver zdolala Zvolen 6:3, prvým hetrikom v extralige sa blysol útočník domácich Hayden Verbeek. Pre Spišiakov pôjde o historicky prvú účasť v štvrťfinále play off extraligy. Zvolenčania, ktorí mali už dávnejšie istotu tretieho miesta, sa vo štvrťfinále stretnú so šiestymi Novými Zámkami.



Poslednú miestenku do kvalifikácie o štvrťfinále play off uchmatla Nitra, ktorej stačila aj tesná prehra v priamom súboji o 10. miesto s Liptovským Mikulášom. Liptáci vedeli, že potrebujú vyhrať pod Zoborom aspoň o dva góly, ak chceli vicemajstra predbehnúť v tabuľke. Napokon však zvíťazili iba 1:0 gólom Michala Uhríka, čo znamená, že obsadili konečné 11. miesto a sezóna sa pre nich skončila.



Michalovce po prehre s Popradom 2:4 klesli až na 8. miesto za svojho nedeľňajšieho súpera, pri rovnosti bodov hrali v prospech "kamzíkov" lepšie vzájomné zápasy. Posledný Prešov, ktorý už pred záverečným kolom vedel, že opúšťa extraligu, sa s najvyššou súťažou rozlúčil víťazstvom 4:1 v Trenčíne.



Kvalifikácia play off, ktoré sa hrá na tri víťazné zápasy, sa začne úvodnými duelmi v stredu 8. marca. Siedmy Poprad narazí na desiatu Nitru a ôsme Michalovce si zmerajú sily s deviatym Trenčínom. Predkolo play off určí štvrťfinálových súperov pre prvé dva tímy tabuľky Košice a Slovan. Úvodné štvrťfinálové zápasy sú na programe v stredu 15. marca.