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Košice Wolves podľahli MBK Baník Handlová v 8. kole Tipos SBL
Košice Wolves prehrali s MBK Baník Handlová 65:84, hráči Nitry Blue Wings zdolali Spišských Rytierov tesne 84:83.
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Patrioti Levice zvíťazili v 8. kole basketbalovej Tipos SBL nad Iskrou Svit 88:79. Úradujúci majstri prehrávali v priebehu tretej štvrtiny s posledným tímom tabuľky o 12 bodov, no dokázali otočiť nepriaznivý vývoj. Chuba Ohams sa blysol 32 bodmi. Košice Wolves prehrali s MBK Baník Handlová 65:84, hráči Nitry Blue Wings zdolali Spišských Rytierov tesne 84:83.
Tipos SBL - 8. kolo:
Košice Wolves – MBK Baník Handlová 65:84 (34:39)
NAjviac bodov: Brown 16, Kuxhausen a Brunčevič po 15 - Napper 26, Davis 23, Craig 12
Nitra Blue Wings – Spišskí Rytieri 84:83 (47:42)
Najviac bodov: Bonner 16, Bolek 15, Brown a Fusek po 11 - Kenney 26, Richardson 23, Cato 17
Patrioti Levice – Iskra Svit 88:79 (40:43)
Najviac bodov: Ohams 32, Chavez 25, Brooks 11 - Atwood 24, Barnes 14, Parsons 12
Košice Wolves – MBK Baník Handlová 65:84 (34:39)
NAjviac bodov: Brown 16, Kuxhausen a Brunčevič po 15 - Napper 26, Davis 23, Craig 12
Nitra Blue Wings – Spišskí Rytieri 84:83 (47:42)
Najviac bodov: Bonner 16, Bolek 15, Brown a Fusek po 11 - Kenney 26, Richardson 23, Cato 17
Patrioti Levice – Iskra Svit 88:79 (40:43)
Najviac bodov: Ohams 32, Chavez 25, Brooks 11 - Atwood 24, Barnes 14, Parsons 12