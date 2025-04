Košice začali finále prehrou, Bartánus: Druhý zápas musí byť iný

Košice 19. apríla (TASR) - Hokejistom HC Košice nestačilo ani 43 striel, aby prekonali nitrianskeho brankára Libora Kašíka a do finálovej série play off vstúpili prehrou 0:2. Na domácom ľade neskórovali druhýkrát po sebe a pred sobotňajším druhým zápasom sa dostali pod väčší tlak.



„Toto mužstvo je naň stavané. V tímoch, akým sme aj my, je tlak celú sezónu,“ pripomenul útočník Marek Bartánus. Jedna z najvyšších návštev v Steel aréne v prebiehajúcej sezóne (7222 divákov) sledovala v prvých dvoch tretinách bezgólový hokej, ktorému však nechýbali šance. Oba tímy si ich vytvorili dostatok, no brankári Jaroslav Janus i Libor Kašík boli opory svojich tímov. Nitra v druhej tretine nevyužila ani presilovku o dvoch hráčov, no povestnú šťastenu napokon neurazila. Gól Robbyho Jacksona ju nasmeroval k víťazstvu, ktoré neskôr zvýšil Sebastián Čederle.



Košičania mali v ofenzívne ladenom zápase viac striel než súper (43:37), no v koncovke zlyhali rovnako ako v predošlom domácom zápase proti Zvolenu (0:3). „Ich brankár videl puky, musíme viac chodiť pre dorážky. Brankári chytajú všetko, čo vidia, preto mu to musíme sťažiť. Napokon aj oni dali gól z dorážky,“ konštatoval Bartánus. Tréner košického mužstva Dan Ceman vyzdvihol úroveň prvého finálového zápasu, ku ktorej prispeli oba tímy.



Jeho tím však potvrdil, že domáce prostredie nie je preň veľká výhoda. V základnej časti bol v tabuľke domácich zápasov až na piatom mieste, v siedmich zápasoch play off má na ňom bilanciu štyri víťazstvá, tri prehry. „Neskórovali sme zo šancí, z ktorých sa nám to obvykle darí. Musíme strieľať viac než dnes,“ zdôraznil Ceman. Košičania si nechcú pripustiť, že by do Nitry odišli za stavu 0:2 na zápasy, no uvedomujú si, že sobotňajší zápas musí vyzerať inak. „Za stavu 0:0 sme to začali viac otvárať a vôbec neviem prečo. Bol to hokej hore-dole a taký nechceme hrať. Musíme sa z toho poučiť a v sobotu hrať iný zápas,“ konštatoval Bartánus.