< sekcia Šport
Košice začali pod Strakom obratom z 0:2: „Obrovská úľava pre hráčov“
Dôležité je, že sme dokázali zvíťaziť. Pre hráčov je to obrovská úľava, povedal Straka na pozápasovej tlačovke.
Autor TASR
Košice 20. októbra (TASR) - Futbalový tréner František Straka začal svoje pôsobenie v FC Košice euforickým obratom z 0:2 na 3:2 v nedeľňajšom zápase proti Michalovciam. Jeho zverenci síce zostali na poslednom 12. mieste tabuľky Niké ligy, no skúsený kormidelník verí, že práve obrat proti rozbehnutým Michalovciam ich naštartuje k lepším výsledkom.
„Dôležité je, že sme dokázali zvíťaziť. Pre hráčov je to obrovská úľava,“ povedal Straka na pozápasovej tlačovke. Pre košický tím to bolo iba druhé víťazstvo v sezóne a zisk štyroch bodov v deviatich zápasoch ostro kontrastoval s ambíciami klubu. Aj preto siahlo jeho vedenie po trénerskej zmene a Čecha Romana Skuhravého nahradil Straka. V prvom polčase proti Michalovciam jeho zverenci zaostávali herne aj gólovo (0:1), no paradoxne ich naštartoval druhý inkasovaný gól v 53. minúte. Ako kľúčové sa ukázali aj striedania, keď Straka poslal v druhom polčase do hry Karla Miljaniča a neskôr aj Zyena Jonesa. Práve Jonesov efektný prienik s prudkou strelou v 68. minúte rozprúdil eufóriu v hráčoch aj divákoch. „Myslím si, že za výkon v druhom polčase sme si zaslúžili zvíťaziť. Za stavu 0:2 to bolo nepríjemné, no zomkli sme sa. Pridali sme, Michalovce sa naopak uspokojili a využili sme to. Išli sme do toho naplno a futbal nám to vrátil,“ konštatoval stredopoliar Dávid Gallovič, ktorý svojím prvým gólom od februára vyrovnal v 77. minúte na 2:2.
Krátko na to neskóroval z veľkej šance Miljanič, no všetko si vynahradil v 87. minúte, keď zakončil spoluprácu s Jonesom a Romanom Čerepkaiom. Výbuch emócií domácich hráčov, trénera i divákov bol obrovský. „Veril som, že máme silu spraviť niečo s tým zápasom. Bol som šťastný, keď sme dali gól a ešte viac, keď sme vyrovnali na 2:2. Po góle na 3:2 to už bola obrovská eufória. To je presne to, pre čo to robíme. Bolo to úžasné, ako všetci hráči potom na seba skákali a tešili sa. Hráčov som nabádal, aby išli za svojím cieľom. Veľmi ma teší reakcia tímu. To, že sme zvíťazili, bolo skvelé, ale zaujíma ma, prečo sme prehrávali 0:2,“ poznamenal Straka.
Košickým futbalistom sa od mája už trikrát stalo, že doma viedli 2:0 a prehrali 2:3. Najskôr v play off o Konferenčnú ligu proti Podbrezovej, v stretnutí Konferenčnej ligy proti Grodnu a v prebiehajúcej sezóne aj proti Komárnu. Tréner Straka sa však nepozerá dozadu a verí, že nedeľňajšie víťazstvo nakopne jeho tím do ďalšieho priebehu sezóny. Košičania majú pred sebou stredajší zápas Slovenského pohára proti zlatomoraveckému ViOnu a v sobotu sa predstavia opäť doma proti Podbrezovej. „Zaujíma ma Slovenský pohár, ale aj zápas s Podbrezovou, ktorý musíme zvládnuť,“ povedal Straka.
„Dôležité je, že sme dokázali zvíťaziť. Pre hráčov je to obrovská úľava,“ povedal Straka na pozápasovej tlačovke. Pre košický tím to bolo iba druhé víťazstvo v sezóne a zisk štyroch bodov v deviatich zápasoch ostro kontrastoval s ambíciami klubu. Aj preto siahlo jeho vedenie po trénerskej zmene a Čecha Romana Skuhravého nahradil Straka. V prvom polčase proti Michalovciam jeho zverenci zaostávali herne aj gólovo (0:1), no paradoxne ich naštartoval druhý inkasovaný gól v 53. minúte. Ako kľúčové sa ukázali aj striedania, keď Straka poslal v druhom polčase do hry Karla Miljaniča a neskôr aj Zyena Jonesa. Práve Jonesov efektný prienik s prudkou strelou v 68. minúte rozprúdil eufóriu v hráčoch aj divákoch. „Myslím si, že za výkon v druhom polčase sme si zaslúžili zvíťaziť. Za stavu 0:2 to bolo nepríjemné, no zomkli sme sa. Pridali sme, Michalovce sa naopak uspokojili a využili sme to. Išli sme do toho naplno a futbal nám to vrátil,“ konštatoval stredopoliar Dávid Gallovič, ktorý svojím prvým gólom od februára vyrovnal v 77. minúte na 2:2.
Krátko na to neskóroval z veľkej šance Miljanič, no všetko si vynahradil v 87. minúte, keď zakončil spoluprácu s Jonesom a Romanom Čerepkaiom. Výbuch emócií domácich hráčov, trénera i divákov bol obrovský. „Veril som, že máme silu spraviť niečo s tým zápasom. Bol som šťastný, keď sme dali gól a ešte viac, keď sme vyrovnali na 2:2. Po góle na 3:2 to už bola obrovská eufória. To je presne to, pre čo to robíme. Bolo to úžasné, ako všetci hráči potom na seba skákali a tešili sa. Hráčov som nabádal, aby išli za svojím cieľom. Veľmi ma teší reakcia tímu. To, že sme zvíťazili, bolo skvelé, ale zaujíma ma, prečo sme prehrávali 0:2,“ poznamenal Straka.
Košickým futbalistom sa od mája už trikrát stalo, že doma viedli 2:0 a prehrali 2:3. Najskôr v play off o Konferenčnú ligu proti Podbrezovej, v stretnutí Konferenčnej ligy proti Grodnu a v prebiehajúcej sezóne aj proti Komárnu. Tréner Straka sa však nepozerá dozadu a verí, že nedeľňajšie víťazstvo nakopne jeho tím do ďalšieho priebehu sezóny. Košičania majú pred sebou stredajší zápas Slovenského pohára proti zlatomoraveckému ViOnu a v sobotu sa predstavia opäť doma proti Podbrezovej. „Zaujíma ma Slovenský pohár, ale aj zápas s Podbrezovou, ktorý musíme zvládnuť,“ povedal Straka.