Košice zaskočili Bystričanov, Krivák: Konečne sme vyhrali

Banská Bystrica 29. septembra (TASR) – Futbalisti Košíc pod novým trénerom Romanom Skuhravým zaknihovali v 9. kole Niké ligy druhé víťazstvo v sezóne. Podarilo sa im to v Banskej Bystrici v dueli, v ktorom niečo vyše hodiny hrali v oslabení.



Stalo sa tak po červenej karte Jakubka v tridsiatej minúte za stavu 0:1, kedy rukou na bránkovej čiare zamedzil gólu. Následne domáci útočník Rymarenko premenil pokutový kop, no tím z východu republiky ešte do prestávky išiel do vedenia po štandardnej situácii a aj v druhom polčase dokázal odpovedať na vyrovnávajúci úder súpera. "Bola vidieť zodpovednosť, sebaobetovanie. Chlapci padali do striel súpera. Videl som, že máme v kádri kreatívnych hráčov ako je dos Santos či Jones a ja kreatívnych hráčov milujem. Myslím si, že aj po tomto zápase nám zdvihli konkurenciu v tíme," podotkol košický tréner Roman Skuhravý, ktorý práve Jonesa poslal na ihrisko v závere zápasu a ten rozhodol o výhre 3:2 pod Urpínom.



Domácemu útočníkovi Martinovi Rymarenkovi tak mohli iba zostať oči pre plač. Po zdrvujúcej prehre iba ťažko hľadal slová: "Ani neviem kde mám začať. Zápas, ktorý sme mali jasne vyhrať, tak sme prehrali. A natiahli sme našu šnúru bez výhry na číslo šesť, takže ťažko sa mi hľadajú slová. Je to na zamyslenie pre nás chalanov. Ani nebudem používať slovo, že musíme dať hlavy hore a ísť ďalej. Proste musíme sa o tom s chalanmi porozprávať, ale chýba nám asi kúsok šťastia v koncovke. Šance sme si vytvorili, hrali sme presilovku, no bohužiaľ nám to nevyšlo a sme veľmi sklamaní."



Banskobystričania inkasovali rozhodujúci úder zo strany súpera v nadstavenom čase stretnutia, podobne ako v predchádzajúcom dueli s Komárnom s rovnakým výsledkom 2:3. "Čo sa týka opätovne inkasovaného gólu doma v nadstavenom čase, tak ani neviem, kde hľadať aké slová. Je to pre nás znovu ťažká prehra. Neviem, ťažko sa mi na to vôbec nejako reaguje," dodal Rymarenko.



Košickí futbalisti odovzdali na ihrisku všetky sily. Trikrát odvracali loptu z bránkovej čiary, mali aj šťastie, no išli mu naproti. "Bol to veľmi ťažký zápas pre nás, ovplyvnila ho červená karta, dovtedy sme hrali dobre. To, čo sme chceli hrať. Vďaka tomu sa to možno aj konečne zlomilo a konečne sme vyhrali. Aj keď so šťastím sa to otočilo na našu stranu, lebo posledné zápasy sme mali smolu my, takže sa veľmi teším, že sme to ukopali. Fantázia, určite si to užijeme," hovoril po stretnutí košický kapitán Ján Krivák.



Reagoval aj na víťaznú ligovú premiéru nového kouča Skuhravého: "Takýto zápas pod novým trénerom lepšie ani nemohol vyjsť. Aj domáci chceli vyhrať, takže veľmi cenné tri body pre nás. Každý tréner je iný, má niečo nové. My sa musíme prispôsobiť a makať stále na tréningoch, aby to bolo na ihrisku čo najlepšie. Avšak aj posledné zápasy sme hrali dobre. Stratili sme body so Žilinou, Trnavou a na Slovane, čiže mohli sme byť hore, ale sme dole. Kvôli tej červenej karte to bol z našej strany možno škaredší zápas pre diváka, ale ubojovali sme to. Všetci chlapci to odmakali."