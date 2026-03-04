< sekcia Šport
Košice zdolali Dunajskú Stredu 4:0 a postúpili do semifinále
Košičania preniesli do pohára formu zo začiatku jarnej časti Niké ligy.
Autor TASR
Košice 4. marca (TASR) - Futbalisti FC Košice postúpili v stredu do semifinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. Vo štvrťfinálovom súboji zdolali na domácom ihrisku Dunajskú Stredu jednoznačne 4:0. O účasť vo finále zabojujú proti víťazovi duelu Prešov - Liptovský Mikuláš, ktorý je na programe 11. marca.
Košičania preniesli do pohára formu zo začiatku jarnej časti Niké ligy. V štyroch ligových dueloch doposiaľ neprehrali, pričom v troch zvíťazili a so Žilinou remizovali 2:2. Hostí trápia zranenia kľúčových hráčov z útoku a v Košiciach nastúpili aj bez najlepšieho strelca tímu Ammara Ramadana.
Pred prvým gólom v 25. minúte odkopla obrana hostí loptu len na kopačku Dávida Galloviča. Ten technickou strelou spoza šestnástky otvoril skóre zápasu. Ešte pred odchodom do šatní sa nevyznamenala obrana DAC-u a loptu si v pokutovom území po zrazenom centri Romana Čerepkaia našiel Chorvát Karlo Miljanič - 2:0. V druhom polčase sa výkon hostí nezlepšil a po štandardnej situácii a hlavičke Leonarda Lukačeviča prehrávali v 53. minúte už rozdielom triedy. Štvrtý gól pridal po ďalšom zaváhaní obrany Vladimir Perišič. Hostia sa počas celého duelu nevedeli dostať do zápasu a po zmene strán si nevypracovali ani strelu na bránu. Zverenci Branislava Fodreka tak neukončia dlhoročné čakanie DAC-u na účasť vo finále pohára, naposledy sa v ňom predstavili v roku 1995.
Slovenský pohár - Slovnaft Cup, štvrťfinále:
FC Košice – FK DAC 1904 Dunajská Streda 4:0 (2:0)
Góly: 25. Gallovič, 41. Miljanič, 53. Lukačevič, 84. Perišič, ŽK: Kukovec, Kačaraba (obaja D. Streda), 4986 divákov
