Košice zdolali Humenné, Štrba: Domáci si zatrénovali v suchom tričku

Košice 28. januára (TASR) - Tréner hokejistov HC 19 Humenné Martin Štrba sa po prehre na ľade Košíc 1:3 hanbil za výkon svojho tímu. Zároveň vyjadril nádej, že jeho zverenci už podobný dojem v ďalších zápasoch nezanechajú, keďže v boji o záchranu potrebujú bodovať. Rozdielne pocity prežíval kormidelník domáceho tímu Dan Ceman, ktorého tešilo, že sa "oceliari" revanšovali súperovi za domácu prehru 4:6 spred mesiaca.



Košickí hráči aj fanúšikovia mali stále v pamäti predošlý domáci duel s Humenným. Nováčik extraligy vtedy prehrával 0:2, no vydarenou druhou tretinou položil základ cenného víťazstva a napokon domácim pripravil trpkú rozlúčku s kalendárnym rokom. Nedeľňajší zápas 40. kola už bol o hernej dominancii domácich, ktorí ju potvrdili ziskom troch bodov. "Myslím si, že to bol náš najlepší zápas proti Humennému. Proti jeho štýlu sa nám hrá ťažko. Sú nebezpeční v prechodovej fáze a v únikoch. Na dnešný zápas sme sa sústredili, dali sme doň veľa energie. Často sme držali puk na hokejke a premenili sme aj niekoľko šancí," poznamenal Ceman. Jeho tím strelil v každej tretine po jednom góle, postupne sa presadili Brett Pollock, Oliver Jokeľ a Hunter Fejes. Dlho to vyzeralo, že si brankár Jaroslav Janus pripíše druhé čisté konto v sezóne, no napokon ho oň v presilovke pripravil Michal Kvasnica. Svoj prvý extraligový gól strelil v čase 59:26. "Ten gól prišiel neskoro. Prehrali sme dnes veľa osobných súbojov a to nás stálo body. Nič sa nedá robiť, nabudúce musíme zvíťaziť," uviedol český útočník. Brankára Janusa mrzela strata čistého konta, no zápas hodnotil s úsmevom a nadhľadom. "Zvíťazili sme, takže sme spokojní. Boli sme lepší po celý zápas, vytvorili sme si veľa šancí. Som rád, že sme zvíťazili pred našimi fanúšikmi. Samozrejme, že to trochu zamrzí, keď dostanete na konci zápasu gól. Ja sa však teším, že sme zvíťazili, pretože už ani neviem, kedy som doma vychytal víťazstvo," konštatoval Janus, ktorý dal víťazstvom darček svojmu synovi k sobotňajším 3. narodeninám. Janusove predošlé domáce víťazstvo (nad Slovanom Bratislava 4:1) malo dátum 17. novembra 2023.



Gól, ktorý sa ukázal ako víťazný, strelil útočník Oliver Jokeľ. Bol to pre neho tretí presný zásah v sezóne: "Vedeli sme, že Humenné má formu a v predošlom zápase zvíťazilo v Michalovciach. Sústredili sme sa na to, aby sme hru kontrolovali. Na môj gól mi pekne nahral Edo (Šedivý) a ja som to už len skúsil. Som rád, že mi to padlo. Mrzí nás inkasovaný gól v závere zápasu, Jaro (Janus) mohol mať nulu."



Domáci prestrieľali nováčika extraligy 32:18. Nielen výrazný rozdiel v počte striel či konečný výsledok, ale predovšetkým výkon nahneval trénera humenských hokejistov. "Hanbím sa za to, čo sme dnes predviedli. Košice si dnes v suchom tričku zatrénovali proti nám. Je to obrovská hanba pre nás. Verím, že si dnes vezmeme ponaučenie a takto už hrať nebudeme. Takto sa o záchranu nebojuje," uviedol Martin Štrba. Humenné je naďalej na poslednej 12. priečke tabuľky, ktorá by znamenala priamy zostup do nižšej súťaže. Na predposledné Nové Zámky, ktoré v nedeľu získali tri body na ľade lídra tabuľky Spišskej Novej Vsi, strácajú sedem bodov.