Košice zdolali Liptovský Mikuláš, vyhrala aj Žilina a Trenčín

Tipos extraliga - 39. kolo:



HC Košice - HK 32 Liptovský Mikuláš 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)



Góly: 30. Pollock (Mikúš), 33. Jääskeläinen (Pollock, Teves), 37. Martel (Lamper), 54. Pollock (Jääskeläinen, Gildon) - 48. Tkáč (Ranford, Quince). Rozhodcovia: Snášel, Štefik - Hajnik, Šoltés, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2765 divákov.



Košice: Janus - Parlett, Rosandič, Teves, Šedivý, Ferenc, Gildon, Mitro - Archambault, Martel, Petráš - Mikúš, Pollock, Jääskeläinen - Lamper, Havrila, Rogoň - A. Bartoš, Chovan, Repčík



Liptovský Mikuláš: Fitzpatrick - Jendroľ, Foote, Hraško, Fekiač, Mezovský, Kirichenko, Lalík - Sukeľ, Quince, Gerlach - Tkáč, Egle, Réway - Vojtech, Uhrík, Ranford - Haluška, Vankúš, Barcík

DOXXbet Vlci Žilina - HC MONACObet Banská Bystrica 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)



Góly: 16. Walega (Baláž, Fejes), 21. Walega (Fejes), 34. Jones (Tourigny) – 35. Wedman (Chicoine, Boucher), 37. Čunderlík (Kozák). Rozhodcovia: Hronský, Klejna – Hercog, D. Konc ml., vylúčení: 6:7 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 2887 divákov.



Vlci Žilina: Košarišťan – Djakov, Tourigny, Miller, Gachulinec, Holenda, Rajnoha, Dúbravík – Mucha, Walega, Fejes – Kolenič, Jones, Koyš – Avcin, Baláž, Dej – Varga, Galamboš, Juščák



Banská Bystrica: Rabčan – Michalčin, Zeleňák, Scarlett, Chicoine, Žabka, Česánek, Kozák – Boucher, Voyer, Kukuča – Šoltés, Wedman, Faith – Petriska, Bíreš, Tomka – Kalousek, Čunderlík, Valigura

HK Poprad - HK Dukla Ingema Michalovce 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)



Gól: 23. Škvarek (Rockwood, Kulda). Rozhodcovia: J. Konc ml., Krajčík - Knižka, Stanzel, vylúčení: 6:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1937 divákov.



Poprad: Vay – Turan, Bourque, Malina, Kotvan, Cardwell, Fereta, Sluka – Šotek, Bjalončík, Cracknell – Pulkkinen, Suchý, Broadhurst – Giľák, Török, A. Nauš – Bodnár, Mlynarovič, Kundrik



Michalovce: Junca – Pavúk, Meliško, Kulda, Gabriel, Svitana, J. Brejčák, Matta – Michnáč, Rockwood, Krastenbergs – Fominych, Rönni, Chmielewski – Škvarek, Nardi, Valach – Kabáč, Buc, Fedor

Na snímke hráči Trenčína sa tešia z gólu počas zápasu 39. kola Tipsport extraligy HK Dukla Trenčín - HC Nové Zámky v Trenčíne v piatok 17. januára 2025. Foto: TASR - Martin Medňanský

HK Dukla Trenčín - HC Nové Zámky 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)



Góly: 12. Hlaváč (Hatala, Josling), 49. Stapley (Macejko), 52. Mráz (Josling, Ahl), 60. Leskinen – 2. Urbánek (Lapšanský). Rozhodcovia: Baluška, Novák – Orolin, Frimmel, vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2914 divákov.



Trenčín: Grigals – Hatala, Hlaváč, Macejko, Laurenčík, Goljer, Starosta, Bokroš – Josling, Kalis, Leskinen – Green, Mráz, Ahl – Tomík, Stapley, Krajčovič – Hudec, Krajč, Bezúch



Nové Zámky: Gibson – Beauchamp, Lalonde, Maalahti, Komuls, Novajovský, Ligas, Chatrnúch, Čajkovič – Hawryluk, Rapuzzi, Thomas – Kodhaj, Urbánek, Lapšanský – Berčík, Jendek, Ružek – Žitný



Košice 17. januára (TASR) - Hokejisti HC Košice si v piatkovom zápase 39. kola Tipos extraligy poradili doma s HK 32 Liptovský Mikuláš 4:1. Bolo to pre nich tretie víťazstvo za sebou, ktorým si upevnili náskok na čele tabuľky.Priebežne druhá Spišská Nová Ves zaostáva za "oceliarmi" o sedem bodov, no má k dobru dohrávku 39. kola v Nitre. Liptáci sú naďalej na predposlednom 11. mieste tabuľky.Hokejisti Žiliny triumfovali nad Banskou Bystricou 3:2. Svoju sériu víťazných duelov natiahli už na osem. Vlkom patrí v tabuľke 5. miesto, vystriedali na ňom práve svojho piatkového súpera. Navyše majú k dobru ešte dva zápasy.Hokejisti Michaloviec triumfovali na ľade Popradu 1:0. V súboji dvoch trénerov, ktorí prevzali tento týždeň kormidlá tímov, bol tak úspešnejší Juraj Faith. Ján Šimko si na prvé body musí počkať minimálne do nedele, Poprad sa predstaví v Banskej Bystrici. Dukla doma hostí Zvolen.O jediný gól zápasu sa postaral Lukáš Škvarek, keď zužitkoval skvelú prihrávku od Adama Rockwooda. Poprad prehral štvrtýkrát v rade, Michalovce naopak zastavili sériu štyroch neúspechov.Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili nad Novými Zámkami 4:1. Pre Zámčanov je to piata prehra za sebou a v tabuľke im naďalej patrí posledné miesto s 28 bodmi. Na predposledný Liptovský Mikuláš strácajú priepastných 17 bodov. Dukla je ôsma s 53 bodmi.Domáci rozhodli o svojom triumfe v tretej tretine, v ktorej dali tri góly. Sean Josling sa na ňom podieľal gólom a asistenciou.