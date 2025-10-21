< sekcia Šport
Košice zdolali Michalovce 6:2 v predohrávke 14. kola
Na presvedčivom triumfe „oceliarov“ sa hetrikom a dvomi asistenciami podieľal útočník Filip Krivošík.
Košice 21. októbra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili nad HK Dukla Michalovce 6:2 v utorňajšej predohrávke 14. kola Tipsport ligy. Dosiahli tým siedme víťazstvo v sezóne, po ktorom majú 25 bodov. Pre Michalovce to bola desiata prehra a naďalej majú 11 bodov. Na presvedčivom triumfe „oceliarov“ sa hetrikom a dvomi asistenciami podieľal útočník Filip Krivošík.
Michalovčania mali za sebou sériu tesných výsledkov, no v Košiciach prehrávali rozdielom triedy už po 1. tretine. Krivošík začal svoj veľký večer gólom v 5. minúte a v 12. pridal druhý - 2:0. Na presilovkový gól Petra Repčíka v 19. minúte hostia reagovali striedaním brankára, keď Dávida Boráka nahradil Vladimír Glosár. Dominik Riečický prišiel o čisté konto v 29. minúte, keď ho prestrelil Jordan Martel - 3:1. Krivošík dokonal hetrik v závere druhej časti, keď zblízka dostal puk za Glosára. Košičania mali duel pevne v rukách a Repčík so Simonom Jellúšom zvýšili v 3. tretine na 6:1. Gólovú bodku za zápasom dal v 58. minúte michalovský útočník Jake Virtanen.
Tipsport liga, predohrávka 14. kola
HC Košice - HK Dukla Michalovce 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)
Góly: 5. Krivošík (Petráš, Mikúš), 12. Krivošík (Plochotnik, Bučko), 19. Repčík (Krivošík, Mikúš), 39. Krivošík (Petráš, Rosandič), 47. Repčík (Mikúš, Bučko), 56. Jellúš (Krivošík, Bartoš) - 29. Martel (Spodniak), 58. Virtanen (Kytnár, Spodniak). Rozhodcovia: Rojík, Kocúr - Šoltés, Stanzel, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2348 divákov.
Košice: Riečický - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, Bartoš, Šedivý, Kvietok, Mitro - Mikúš, Repčík, Petráš - Plochotnik, Krivošík, Jellúš - Lamper, Havrila, Rogoň - Blaško, Kohút, Liščinský
Michalovce: Borák (19. Glosár) - Bindulis, Stripai, Marcinko, Lindelöf, Macejko, Meliško, Roman - Martel, Roy, Spodniak - Michnáč, Kytnár, Virtanen - Svitana, Lichanec, Fominych - Hrabčák, Faith, Varga
hlasy:
Dan Ceman, tréner HC Košice: „Zamerali sme sa na našu mentálnu energiu. Náš program troch zápasov za päť dní sa začal zápasom so Slovanom, na ktorý prišli veľa divákov, no hrali sme vlažný hokej. Potom sme predviedli vysokú úroveň v Liptovskom Mikuláši, kde nás podržal aj brankár. Mali sme obavy, že dnes nám klesne intenzita, keďže prišlo aj menej divákov. Hráči to však fantasticky zvládli. Od začiatku hrali s veľkou koncentráciou, energiou a vytvorili si veľa šancí. Nedá sa povedať nič iné, iba to, že boli dobre pripravení. V druhej tretine sme trochu ustúpili a neudržali si tempo. Potom sme však dali štvrtý gól, na ktorom mal veľký podiel junior Liščinský. Dnes to bol skvelý tímový výkon.“
Erik Čaládi, tréner HK Dukla Michalovce: „V prvej tretine sme nehrali hokej, ktorý sme chceli hrať. Počas nej mi to pripadalo, že sme prišli prehrať. Výsledok 0:3 úplne zodpovedal nášmu prístupu. Od druhej tretiny sme to nakopli, niečo sme si povedali a už sme hrali hokej. Mali sme šance na to, aby sme niečo spravili so zápasom. Košice však dali gól na 4:1 a potom sa zápas už iba dohrával.“
