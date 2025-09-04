< sekcia Šport
Košice zdolali Michalovce, Slovan prehral v Třinci
Majstrovské Košice zvíťazili nad Duklou Michalovce 2:1 na Zemplíne.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 4. septembra (TASR) - Hokejisti HC Prešov zdolali Spišskú Novú Ves 5:3 vo štvrtkovom prípravnom zápase. Nováčik Tipsport ligy si vypracoval štvorgólový náskok, víťaz základnej časti uplynulej sezóny následne duel zdramatizoval, ale domáci si v závere víťazstvo poistili. V drese Prešova sa blysol hetrikom americký legionár Hunter Fejes.
Vicemajster z Nitry podľahol českému druholigistovi zo Vsetína 3:4 po samostatných nájazdoch na domácom ľade vo svojom poslednom vystúpení v príprave.
Majstrovské Košice zvíťazili nad Duklou Michalovce 2:1 na Zemplíne. V generálke na nový súťažný ročník strelil svoj premiérový gól v A-tíme „oceliarov“ 18-ročný Andrej Zuščák.
HC Slovan Bratislava v Třinci podľahol českému súperovi 2:4 a Poprad vo svojom poslednom prípravnom stretnutí pred štartom Tipsport ligy zvíťazil nad poľským tímom GKS Katowice vysoko 6:0.
Vicemajster z Nitry podľahol českému druholigistovi zo Vsetína 3:4 po samostatných nájazdoch na domácom ľade vo svojom poslednom vystúpení v príprave.
Majstrovské Košice zvíťazili nad Duklou Michalovce 2:1 na Zemplíne. V generálke na nový súťažný ročník strelil svoj premiérový gól v A-tíme „oceliarov“ 18-ročný Andrej Zuščák.
HC Slovan Bratislava v Třinci podľahol českému súperovi 2:4 a Poprad vo svojom poslednom prípravnom stretnutí pred štartom Tipsport ligy zvíťazil nad poľským tímom GKS Katowice vysoko 6:0.
príprava:
HC Prešov - HK Spišská Nová Ves 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)
Góly: 2., 5. a 29. Fejes, 26. Valigura, 60. Hannoun – 37. a 48. Turanský, 56. Bortňák
HK Nitra - VHK ROBE Vsetín 3:4 pp a sn (0:0, 2:2, 1:1 - 0:0, 0:2)
Góly: 6. Bubela, 40. Nemec, 57. Krištof – 23. Jonák, 35. Marcel, 58. Tyczynski, rozhodujúci sam. nájazd Šmerha
HK Poprad - GKS Katowice 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
Góly: 31. a 53. Sproul, 2. Wong (ts), 4. Calof, 17. Bjalončík, 40. Majdan
HC Oceláři Třinec - HC Slovan Bratislava 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)
Góly: 10., 19. a 23. Kovařčík, 23. Cienciala - 14. Královič, 21. Petriska
HK Dukla Michalovce - HC Košice 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Góly: 60. Svitana - 31. Zuščák, 45. Ferenc.
HC Prešov - HK Spišská Nová Ves 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)
Góly: 2., 5. a 29. Fejes, 26. Valigura, 60. Hannoun – 37. a 48. Turanský, 56. Bortňák
HK Nitra - VHK ROBE Vsetín 3:4 pp a sn (0:0, 2:2, 1:1 - 0:0, 0:2)
Góly: 6. Bubela, 40. Nemec, 57. Krištof – 23. Jonák, 35. Marcel, 58. Tyczynski, rozhodujúci sam. nájazd Šmerha
HK Poprad - GKS Katowice 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
Góly: 31. a 53. Sproul, 2. Wong (ts), 4. Calof, 17. Bjalončík, 40. Majdan
HC Oceláři Třinec - HC Slovan Bratislava 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)
Góly: 10., 19. a 23. Kovařčík, 23. Cienciala - 14. Královič, 21. Petriska
HK Dukla Michalovce - HC Košice 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Góly: 60. Svitana - 31. Zuščák, 45. Ferenc.