Košice zdolali Nové Zámky 9:5 v dohrávke 7. kola extraligy
V dohrávke 7. kola Futsal Extraligy dominoval v Starej Jazdiarni domáci Podpor Pohyb Košice, ktorý zdolal MŠK Nové Zámky 9:5.
Autor TASR
Futsal Extraliga - dohrávka 7. kola:
Podpor Pohyb Košice - MŠK Nové Zámky 9:5 (6:1)
Góly: 3. Ivan, 5., 15. a 33. Palfi, 8. Ftorek, 12. a 18. Komarek, 31. Terpaj, 36. Slanina - 14., 38. a 40. Oliveira Melo Junior, 31. a 40. Procháczka
