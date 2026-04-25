Košice zdolali Ružomberok 3:1 v 7.kole skupiny o udržanie sa
Autor TASR
Košice 25. apríla (TASR) - Futbalisti FC Košice zvíťazili nad MFK Ružomberok 3:1 v sobotňajšom zápase 7. kola v skupine o udržanie sa v Niké lige. Upevnili si tým priebežné 7. miesto, na ktorom majú štvorbodový náskok pred Trenčínom. Ten v nedeľu čaká dohrávka kola v Prešove. Košičania si týmto víťazstvom definitívne zabezpečili zotrvanie v najvyššej súťaži. Ružomberok figuruje na priebežnom 9. mieste.
Košičania v prvom polčase dominovali a do vedenia išli v 10. minúte. Brankár hostí Húska vyrazil strelu Čerepkaia priamo pred Soviča, ktorý otvoril skóre - 1:0. Už o tri minúty bolo 2:0, keď nepokrytý Kovács zužitkoval prihrávku Čerepkaia. Efektívni domáci viedli od 28. minúty už 3:0, keď sa Lichý presadil strelou z hranice šestnástky. V 54. minúte mohli hostia znížiť, no strela Seleckého skončila na hornej žrdi. Ten istý hráč si to však vynahradil v 69. minúte, keď po faule brankára Kiru na Jackuliaka skóroval z pokutového kopu - 3:1. V závere zápasu ešte mohli skóre zmeniť Čerepkai aj Jackuliak, no brankári zmarili ich šance.
nadstavbová časť Niké ligy
skupina o udržanie sa - 7. kolo:
FC Košice - MFK Ružomberok 3:1 (3:0)
Góly: 10. Sovič, 13. Kovács, 28. Lichý - 69. Selecký (11 m). Rozhodcovia: Ziemba – Bobko, Kuba, ŽK: 2518 divákov.
Košice: Kira - Kóša, Krivák (60. Ďurko), Kružliak (46. Magda) - Kovács (60. Kakay), Lichý, Dimun (85. Polča), Madleňák (70. Lukačevič) - Sovič - Rehuš, Čerepkai
Ružomberok: Húska - Endl (46. Král), Köstl, Mojžiš (65. Mašek) - Luterán, Grygar, Múdry, Selecký - Fila (64. Jevoš), Chrien (64. Jackuliak), Tučný (46. Bačík)
