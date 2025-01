Náročné derby: Košice zdolali Slovan 3:2, rozhodli samostatné nájazdy

Tipos extraliga, 43. kolo:



HC Košice - HC Slovan Bratislava 3:2 pp a sn (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 23. Archambault (Gildon, Eliaš), 39. Zigo (Vrábeľ, Havrila), rozh. sn Chovan - 11. Takáč, 41. Puliš (Hoelscher). Rozhodcovia: Snášel, Štefik - Bogdaň, Pribula, vylúčení: 3:7 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, 7035 divákov.



Košice: Eliaš - Rosandič, Parlett, Deyl, Teves, Gildon, Šedivý, Mitro - Repčík, Chovan, Mikúš - Rogoň, Pollock, Archambault - Zigo, Havrila, Vrábeľ - J. Bartoš, Kohút, A. Bartoš



Slovan Bratislava: Godla - Bačik, Acolatse, Ahnelöv, Golian, Maier, Kubka, Královič - Bondra, Hoelscher, Minárik - Takáč, Peterek, Puliš - Štetka, Slovák, Dudáš - Kukumberg, Preisinger, Sokoli

hlasy:



Dan Ceman, tréner HC Košice: "Inkasovali sme smoliarsky gól na 0:1 počas našej presilovky piatich proti trom. Tej sme sa venovali iba dnes, keďže nám z nej vypadli viacerí zranení hráči. Tá situácia nás nefrustrovala a myslím si, že sme boli takmer celú druhú tretinu v útočnom pásme súpera. Máme za sebou ťažké zápasy a aj to mohlo prispieť k únave. Veľmi si cením úsilie našich hráčov, ktoréí ukázali charakter. Filip Vrábeľ vyzeral v zápase výborne, aj preto som ho poslal na nájazd a napokon nám pomohol k víťazstvu."



Michal Chovan, kapitán HC Košice: "Čakali sme, že to nebude jednoduché. Dve tretiny sme boli lepší než súper, mali sme tlak. Musíme viac strieľať a tlačiť sa pred bránku. Sme vďační aj za dva body. Ďakujeme aj fanúšikom za to, že prišli a vytvorili výbornú atmosféru."



Peter Oremus, tréner HC Slovan Bratislava: "Predĺženia ani samostatné nájazdy nám nejdú tak, ako by som si predstavoval, ale to je to druhoradé. Dnes som spokojný iba s tromi vecami. Brankár (Denis) Godla výborne, oslabenia výborne a bod. S ničím iným. Niektorí dnes hrali veľmi slabo. Keby som mal iných hráčov, tak by dnes nastúpili iní hráči."



Košice 28. januára (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili nad HC Slovan Bratislava 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch v šlágri utorňajšieho 43. kola Tipos extraligy. Rozhodujúci samostatný nájazd premenil Michal Chovan. Košičania zvýšili svoj náskok na čele tabuľky na šesť bodov pred Spišskou Novou Vsou. Slovan prehral štvrtýkrát po sebe.Kapitán košického tímu Chovan dostal pred zápasom symbolický dres po nedávnom prekonaní míľniku 700 bodov v slovenskej extralige. Lepší štart do zápasu mali hostia, ktorí sa síce v 10. minúte dostali do dvojnásobného oslabenia, no Takáč v ňom potrestal chybu brankára Eliaša v rozohrávke a otvoril skóre. Košičania vyrovnali v úvode druhej časti, keď rýchlu akciu zakončil Archambault a v jej závere Zigo svojím prvým gólom v drese Košíc upravil na 2:1. Puliš však v tretej tretine vyrovnal a nasledovalo predĺženie. V ňom hostia nevyužili presilovku, no napokon sa tešili z triumfu. V samostatných nájazdoch sa presadili Acolatse, Vrábeľ a Chovan.