Košice zdolali Slovan Bratislava 6:2 v prvom štvrťfinále

TEL - 1. štvrťfinále:

HC Košice - HC Slovan Bratislava 6:2 (1:0, 2:1, 3:1)



Góly: 15. Lunter (Chovan, Olsson), 28. Jääskeläinen (Šedivý, Pollock), 40. Jääskeläinen (Chovan, Pollock), 47. Jääskeläinen (Bartánus, Chovan), 54. Pollock (Lalonde, Chovan), 59. Havrila - 30. Pecararo (Bergman, Mahbod), 56. Holway (Pecararo). Rozhodovali: Hronský, Snášel - D. Konc ml., Knižka, vylúčení: 8:8 na 2 min., navyše Lukošik 5 + DKZ za seknutie, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:1, 6117 divákov



Košice: Riečický - Olsson, Breton, Lalonde, Deyl, Ferenc, Šedivý, Dravecký - Lunter, Berger, Chovan - Jääskeläinen, Pollock, Mikúš - Rogoň, Slovák, Fejes - Bartánus, Havrila, Šimun

Slovan: Godla - Holway, Golian, Kubka, Maier, Bergman, Sersen, Romančík - Pecararo, Findlay, Poirier - Ranford, Mahbod, Takáč - Török, Preisinger, Lukošik - Fominych, Šille, Dudáš - Kukumberg

/stav série: 1:0/

Košice 18. marca (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v úvodnom zápase štvrťfinále play off Tipos extraligy nad HC Slovan Bratislava 6:2. V sérii hranej na štyri víťazné duely sa ujali vedenia 1:0. Druhé stretnutie je na programe v utorok od 18.00 opäť v košickej Steel aréne.Košičania triumfovali nad Slovanom aj v piatom vzájomnom zápase v sezóne a zároveň zvíťazili prvýkrát po piatich domácich prehrách. Hetrikom k tomu prispel fínsky útočník Joona Jääskeläinen.Po opatrnejšom úvode sa v úvodnej tretine bolo na čo pozerať a po viacerých sľubných príležitostiach na oboch stranách išli do vedenia domáci. Strelu kapitána Chovana tečoval Lunter - 1:0. Slovanisti mohli vyrovnať v úvode druhej časti po úniku Takáča, ale Riečický zmaril jeho šancu. V 28. minúte Jääskeläinen upravil na 2:0, no krátko na to hostia znížili, keď Pecararov pokus prekvapil Riečického. Košičania získali späť dvojgólový náskok, keď Jääskeläinen v závere druhej časti využil presilovku - 3:1. Fínsky útočník zavŕšil hetrik v 45. minúte ďalším gólom v početnej výhode. Košičania si v tretej tretine postrážili presvedčivý náskok, ktorý v 55. minúte zvýšil Pollock - 5:1. Holway síce znížil na 5:2, no hostia v záverečnej hre bez brankára nedokázali skorigovať, naopak, Havrila dal gólom do prázdnej bránky definitívnu podobu výsledku.