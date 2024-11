Košice zdolali Spišskú Novú Ves 3:1

Tipos extraliga - 20. kolo:



HC Košice - HK Spišská Nová Ves 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)



Góly: 8. Repčík (Chovan), 25. Lamper (Havrila, Teves), 31. Lamper (Chovan, Gildon) - 52. Kestner (Rapáč). Rozhodcovia: Štefik, Krajčík - Bogdaň, Tichý, vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 4491 divákov.



Košice: Janus - Parlett, Gildon, Teves, Deyl, Ferenc, Rosandič - Mikúš, Martel, Archambault - Jääskeläinen, Pollock, Petráš - Lamper, Chovan, Repčík - Rogoň, Kohút, Havrila



Spišská Nová Ves: Mittens - Ališauskas, Romaňák, MacKinnon, Groch, Valach, Žiak, Barcík, Šuty - Rapáč, Ford, Majdan - Andrusiak, Hannoun, Kestner - Števuliak, Drábek, Danielčák - Vandas, Myklucha, Džugan













Košice 19. novembra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvýšili náskok na čele tabuľky Tipos extraligy na tri body. V priamom súboji o priebežné prvé miesto zvíťazili v utorok nad Spišskou Novou Vsou 3:1. Pre hostí to bola už piata prehra za sebou.Košičania mali zápas 20. kola od úvodu vo svojej réžii. Archambault ešte z trestného strieľania neskóroval, no Peter Repčík krátko na to strelil svoj prvý extraligový gól. V druhej časti dvakrát skóroval Lamper, a hoci Spišiaci v 52. minúte znížili zásluhou Josha Kestnera, "oceliari" si už víťazstvo nenechali vziať.