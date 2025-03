Košice zdolali Trenčín 2:1 v 5. zápase, v sérii vedú 3:2

štvrťfinále play off Tipos extraligy - piaty zápas /na 4 víťazstvá/:



HC Košice - HK Dukla Trenčín 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)



Góly: 15. Bartánus (Gildon, Rogoň), 17. Zigo (Archambault, Mikúš) - 36. Josling (MacDougall, Leskinen). Rozhodcovia: T. Orolin, Snášel - Šoltés, Stanzel, vylúčení: 9:8 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 4972 divákov.



/stav série: 3:2/



Košice: Janus - Teves, Rosandič, Šedivý, Gildon, Ferenc, Deyl - Jääskeläinen, Pollock, Mikúš - Lunter, Chovan, Repčík - Archambault, Havrila, Rogoň - Bartánus, Zigo, Šimun



Trenčín: Grigals - Hatala, Laurenčík, Hlaváč, Bečár, MacDougall, Macejko, Goljer - Josling, Lapšanský, Leskinen - Krajčovič, Mráz, Ahl - Krajč, Stapley, Záborský - Green, Kalis, Hudec - Maruna



hlasy (zdroj: TASR):



Dan Ceman, tréner HC Košice: „V tomto období sa deje veľa vecí v zápasoch a aj medzi nimi. Budeme sa pozerať na každú sekundu zápasu a rozmýšľať, či by sme mohli niečo poslať na posúdenie. Pre nás je veľmi dobré, že sa obaja hráči (Patrik Lamper, Šimon Petráš, pozn.) v ďalšom zápase vrátia do našej zostavy. Po treťom zápase série som hráčom povedal, že budú hrať iba tí, ktorí bojujú za tím. V zápase sme mali dobrý začiatok a boli sme trpezliví. Náš brankár chytal výborne.“



Marek Bartánus, útočník HC Košice: „Veľmi nám pomohli dva góly v prvej tretine. V druhej nás Trenčín zatlačil, dostali sme sa pod tlak, no našťastie sme neinkasovali. V tretej časti sme sa vrátili do hry a na konci sme to ubránili.“



Tommi Hämäläinen, tréner HK Dukla Trenčín: „V prvej tretine sme dostali dva lacné góly. Inak sme podali kvalitný výkon a som hrdý na náš tím. Momentálne zápasíme so strieľaním gólov. Ak to zlepšíme v ďalšom zápase, tak sa môžeme vrátiť do Košíc. To je náš cieľ.“



Denis Hudec, útočník HK Dukla Trenčín: „V prvej tretine sme dostali dva smoliarske góly. V druhej a tretej tretine sme sa už do toho dostali a vytvorili sme si šance. Bol to vyrovnaný zápas až do konca. Je to tesná séria. Vraciame sa domov, nevzdávame sa.“







Košice 26. marca (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili nad HK Dukla Trenčín 2:1 v stredajšom piatom zápase štvrťfinálovej série play off Tipos extraligy. Ujali sa v nej vedenia 3:2 na zápasy. Šiesty zápas je na programe v piatok v Trenčíne.Košičania vykročili za dôležitým víťazstvom dvoma gólmi v prvej tretine, keď sa presadili Marek Bartánus a Tomáš Zigo. V druhej časti pribudlo vylúčených na oboch stranách, hra sa často kúskovala. V 35. minúte sa hostia dostali k početnej výhode o dvoch hráčov, v ktorej Sean Josling prekonal domáceho brankára. Košičania napokon držali tesný náskok až do konca zápasu. Hosťom k vyrovnaniu nepomohla ani hra bez brankára v závere zápasu.