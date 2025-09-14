< sekcia Šport
Košice zdolali v 3. kole Spišské Podhradie jednoznačne 7:1
Futbalisti FC Košice potvrdili úlohu favoritov.
Autor TASR
Spišské Podhradie 14. septembra (TASR) - Futbalisti FC Košice potvrdili úlohu favoritov a v nedeľňajšom zápase 3. kolo Slovenského pohára - Slovnaft Cupu triumfovali na ihrisku MŠK Spišské Podhradie jednoznačne 7:1.
3. kolo Slovenského pohára - Slovnaft Cupu:
MŠK Spišské Podhradie - FC Košice 1:7 (0:4)
Góly: 87. Petrík - 9. a 39. Perišič, 33., 43. a 54. Rehuš, 73. Palacin, 77. Metu
