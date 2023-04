Košice zdolali Zvolen 3:0 v 5. finále a získali titul

Finále play off Tipos extraligy - štvrtý zápas /na 4 víťazstvá/:



HC Košice - HKM Zvolen 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)



Góly: 24. Pollock (Šedivý, Southorn), 41. Leskinen (Jääskeläinen), 58. Šedivý (Fejes, Bartánus). Rozhodovali: Hronský, Stano - Jedlička, D. Konc ml., vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 8347 divákov



Košice: Riečický – Olsson, Breton, Southorn, Šedivý, Ferenc, Deyl, A. Bartoš – Bartánus, Pollock, Fejes – Jääskeläinen, Chovan, Leskinen – Lamper, Slovák, Rogoň – Jokeľ, Hovorka, Havrila



Zvolen: Trenčan - Messner, Hain, Mudrák, Rauhauser, Kubka, Hanna, Čulík - Jedlička, Viedenský, Bondra - Zuzin, Huntebrinker, Hecl - Sideroff, Šiška, Turnbull - Stupka, Marcinek, Csányi - Brumerčík



/konečný stav série: 1:4, Košice získali majstrovský titul/

Prehľad doterajších majstrov v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži aj s trénermi:



1993/1994: Dukla Trenčín (František Hossa), 1994/1995: HC Košice (Ján Selvek), 1995/1996: HC Košice (Ján Faith), 1996/1997: Dukla Trenčín (Jaroslav Walter), 1997/1998: Slovan Bratislava (Ernest Bokroš), 1998/1999: HC Košice (Ján Selvek), 1999/2000: Slovan Bratislava (František Hossa) 2000/2001: HKM Zvolen (Ernest Bokroš), 2001/2002: Slovan Bratislava (Miloš Říha), 2002/2003: Slovan Bratislava (Július Šupler), 2003/2004: Dukla Trenčín (Dušan Gregor), 2004/2005: Slovan Bratislava (Miloš Říha), 2005/2006: MsHK Žilina (Ján Šterbák), 2006/2007: Slovan Bratislava (Zdeno Cíger), 2007/2008: Slovan Bratislava (Zdeno Cíger), 2008/2009: HC Košice (Anton Tomko), 2009/2010: HC Košice (Rostislav Čada), 2010/2011: HC Košice (Rostislav Čada), 2011/2012: Slovan Bratislava (Jan Neliba), 2012/2013: HKM Zvolen (Peter Mikula), 2013/2014: HC Košice (Anton Tomko), 2014/2015: HC Košice (Peter Oremus), 2015/2016: HK Nitra (Antonín Stavjaňa), 2016/2017: HC '05 iClinic Banská Bystrica (Vladimír Országh), 2017/2018: HC '05 iClinic Banská Bystrica (Vladimír Országh), 2018/2019: HC '05 iClinic Banská Bystrica (Dan Ceman), 2020/2021: HKM Zvolen (Peter Oremus), 2021/2022: Slovan Bratislava (Andrej Podkonický), 2022/2023: HC Košice (Dan Ceman)

Prehľad majstrov v jednotlivých sezónach:



poradie podľa počtu počtu získaných extraligových titulov:



9 - HC Slovan Bratislava, HC Košice



3 - Dukla Trenčín, HC '05 iClinic Banská Bystrica, HKM Zvolen



1 - MsHK Žilina, HK Nitra

Doterajšie finálové série play-off najvyššej slovenskej hokejovej súťaže (v zátvorke umiestnenie po základnej časti):



1993/1994: Trenčín (1.) - Košice (2.) 3:2



1994/1995: Košice (2.) - Trenčín (1.) 3:0



1995/1996: Košice (1.) - Trenčín (2.) 4:1



1996/1997: Trenčín (2.) - Košice (1.) 3:1



1997/1998: Slovan (1.) - Košice (2.) 3:2



1998/1999: Košice (5.) - Slovan (1.) 3:1



1999/2000: Slovan (1.) - Zvolen (2.) 3:2



2000/2001: Zvolen (1.) - Trenčín (3.) 3:1



2001/2002: Slovan (2.) - Zvolen (1.) 4:2



2002/2003: Slovan (1.) - Košice (3.) 4:0



2003/2004: Trenčín (1.) - Zvolen (2.) 4:2



2004/2005: Slovan (2.) - Zvolen (1.) 4:3



2005/2006: Žilina (6.) - Poprad (5.) 4:3



2006/2007: Slovan (3.) - Trenčín (4.) 4:0



2007/2008: Slovan (1.) - Košice (2.) 4:3



2008/2009: Košice (1.) - Skalica (3.) 4:2



2009/2010: Košice (3.) - Slovan (1.) 4:2



2010/2011: Košice (1.) - Poprad (2.) 4:1



2011/2012: Slovan (3.) - Košice (1.) 4:3



2012/2013: Zvolen (1.) - Košice (2.) 4:1



2013/2014: Košice (1.) - Nitra (2.) 4:3



2014/2015: Košice (1.) - Banská Bystrica (3.) 4:2



2015/2016: Nitra (2.) - Banská Bystrica (4.) 4:2



2016/2017: Banská Bystrica (1.) - Nitra (2.) 4:1



2017/2018: Banská Bystrica (4.) - Trenčín (3.) 4:3



2018/2019: Banská Bystrica (1.) - Nitra (3.) 4:1



2019/2020: -



2020/2021: Zvolen (1.) - Poprad (3.) 4:1



2021/2022: Slovan (1.) - Nitra (3.) 4:2



2022/2023: Košice (1.) - Zvolen (3.) 4:1

Košice 23. apríla (TASR) - Hokejisti HC Košice sa stali majstrami Tipos extraligy. V piatom finálovom stretnutí zdolali na domácom ľade HKM Zvolen 3:0 a v sérii triumfovali 4:1 na zápasy. Pre "oceliarov" je to deviaty slovenský titul v histórii, čím sa vyrovnali Slovanu Bratislava.Košičania vybojovali prvý titul od roku 2015 a zároveň vrátili Zvolenu finálovú prehru spred desiatich rokov. Zavŕšili tým úspešnú sezónu, v ktorej dosiahli aj prvenstvo v základnej časti. Na ceste za titulom postupne zdolali Nitru (4:1 na zápasy), Michalovce (4:3) a Zvolen (4:1).Dan Ceman sa stal prvým zahraničným trénerom, ktorý získal v slovenskej extralige dva tituly s dvoma rôznymi tímami. V sezóne 2018/2019 triumfoval s Banskou Bystricou. Obranca Alex Breton a útočník Joona Jääskeläinen si po roku zopakovali majstrovské oslavy, keďže vlani triumfovali vo farbách Slovana Bratislava.V zostave "oceliarov" nastala po štvrtom stretnutí jedna zmena, keď obrancu Ladislava Romančíka nahradil Radek Deyl.Úvodná tretina príliš nevybočila z doterajších koľají finálovej série a bola najmä o pozorných defenzívach a vyčkávaní na chybu. Obaja brankári boli pozorní a viackrát podržali svoje tímy. Dôležitý moment priniesla 24. minúta, v ktorej Pollock tečoval strelu Šedivého a poslal domácich do vedenia - 1:0. Košičanom vyšiel aj vstup do tretej tretiny. Po 55 sekundách zvýšil Leskinen na 2:0, keď po spolupráci s Jääskeläinenom potrestal chybu hostí v rozohrávke. Košičania umne bránili dvojgólový náskok a v euforickej atmosfére nepustili Zvolenčanov do vážnejších gólových príležitostí. Hostia v závere skúsili aj hru bez brankára, no počas nej strelil Eduard Šedivý tretí gól Košíc a svoj prvý v play off. Spečatil ním košický triumf v sezóne 2022/2023.Brankár Dominik Riečický vychytal druhé čisté konto vo finálovej sérii a celkovo svoje piate v sezóne.Dan Ceman, tréner Košíc:Michal Chovan, kapitán Košíc:Marek Slovák, útočník Košíc:Radek Deyl obranca Košíc:Dominik Riečický, brankár Košíc a najužitočnejší hráč play off:Peter Oremus, tréner Zvolena: