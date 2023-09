Košice získali beninského reprezentanta Ananeho

Košice 6. septembra (TASR) - Beninský reprezentant Tidjani Anane posilnil futbalistov FC Košice. Dvadsaťšesťročný stredopoliar podpísal s nováčikom Niké ligy zmluvu do konca júna 2025 a už sa zapojil do tréningového procesu.



"Hľadali sme typ rýchlonohého hráča, ktorý vyniká v krajných priestoroch. Rozhodili sme siete, mali sme viacero možností na výber a napokon sme sa rozhodli pre Ananeho, ktorý by mal naplniť naše očakávania. Je to hráč, ktorý má aj reprezentačné skúsenosti. Pôsobil vo viacerých zahraničných ligách, preto veríme, že sa mu bude dariť aj u nás," povedal pre klubový web Pavol Turczyk, generálny manažér FC Košice.



Anane už ako 18-ročný odišiel do Tuniska, kde pôsobil v piatich rôznych kluboch. V roku 2020 zamieril do tureckého Izmiru, kde si obliekal dres druholigového Menemensporu. Po roku prestúpil do cyperského Doxa Katokopias a tam pôsobil až do záveru uplynulej sezóny. "O mojom príchode do Košíc rozhodol predovšetkým záujem klubu o moje služby. To bolo pre mňa najdôležitejšie. Verím, že budem môcť naplno ukázať, čo na ihrisku dokážem. Teším sa, že som súčasťou tohto ambiciózneho klubu a verím, že spoločne dosiahneme veľa úspechov,“ povedal v poradí piaty legionár na košickej súpiske.



"Myslím si, že máme dobrý tím. S mužstvom som už absolvoval zopár tréningov a všetko sa mi zatiaľ páči. Som pripravený nastúpiť na zápas aj zajtra. Najprv však musím presvedčiť trénera," dodal Anane.



Košice odohrali v novom ročníku Niké ligy zatiaľ päť zápasov s bilanciou 2-1-2 a so siedmimi bodmi im v neúplnej tabuľke patrí ôsma pozícia.