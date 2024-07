Košice získali obrancu Tevesa, Ceman: Je obojsmerný, výborne korčuľuje

Košice 23. júla (TASR) - Do kádra hokejistov HC Košice pribudol 29-ročný kanadský obranca Josh Teves. Bude to pre neho štvrté pôsobisko v Európe, za sebou má aj jeden zápas v NHL vo farbách Vancouveru Canucks. Košický klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.



Teves odohral uplynulú sezónu 2023/2024 v drese HC Bolzano v medzinárodnej IceHL. V základnej časti odohral 48 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 7 gólov a 24 asistencií. V 12 dueloch play off mal bilanciu 2+3. Tréner Dan Ceman od neho očakáva aj podporu ofenzívy. "Josh je obojsmerný obranca, ktorý výborne korčuľuje. Jeho korčuľovanie a schopnosť ovládať puk budú prínos v ofenzíve a na presilovkách, ale budeme sa na neho spoliehať aj v defenzívnych situáciách. Je ďalší hráč s dobrým charakterom, ktorého sme angažovali do nášho tímu. Počuli sme o ňom len dobré veci, pokiaľ ide o jeho osobnosť a súťaživosť."



Teves si pred pôsobením v Bolzane vyskúšal aj najvyššie súťaže vo Fínsku a Švajčiarsku. Predtým sa jeho kariéra odvíjala v zámorí. Po pôsobení v univerzitnej súťaži NCAA naskočil v ročníku 2018/2019 na jeden zápas v drese Vancouveru. Odohral ho 26. marca 2019 proti Anaheimu, na ľade strávil 13:40 min a do štatistík si pripísal dve trestné minúty a jeden mínusový bod. Následne pôsobil v ECHL (štyri zápasy) a v AHL, v ktorej mal v 131 zápasoch bilanciu 7 gólov a 22 asistencií.