Košice získali útočníka Perišiča na hosťovanie z pražskej Slavie

Košice 17. júla (TASR) - Futbalový klub FC Košice sa posilnil o mládežníckeho reprezentanta Čiernej Hory. Dvadsaťročný útočník Vladimir Perišič prišiel do tímu účastníka Niké ligy a európskej Konferenčnej ligy na ročné hosťovanie zo Slavie Praha.



Športový riaditeľ košického klubu Marek Sapara informoval o náročných rokovaniach v súvislosti s príchodom balkánskeho zakončovateľa. „Potvrdzujem, že o Vladimira sme veľmi bojovali. Získať ho do Košíc bolo veľmi náročné. Som presvedčený o tom, že v útoku nám veľmi pomôže. Vidno na ňom, že je to rodený strelec a pre FC Košice je veľkým prísľubom do nasledujúcej sezóny,“ povedal Sapara pre klubový web.



Perišič prišiel do Košíc v druhej polovici uplynulého týždňa a bol súčasťou základnej zostavy žlto-modrých v sobotňajšom prípravnom zápase na pôde maďarského Debrecína. Herne i jazykovo zapadol bez problémov. „Čo je veľmi dôležité, veľmi rýchlo chápe pokyny trénera a celkovo náš herný systém. Hovorí slušnou češtinou, preto neexistuje žiadna jazyková bariéra. Čo sa týka jeho futbalových schopností, má ich veľmi veľa pozitívnych. Sľubujeme si od neho veľmi veľa,“ zdôraznil športový riaditeľ FC Košice.



S futbalom začínal v čiernohorskom klube Budučnost Podgorica, kde prešiel mládežníckymi kategóriami. Jeho mama hrávala za rovnomenný klub hádzanú a otec Goran je hráčskou legendou tohto futbalového klubu. Momentálne je trénerom reprezentácie Čiernej Hory do 21 rokov, kde vedie aj syna Vladimira. „Mám veľkú radosť z príchodu do Košíc. Je tu skvelý tím a pre mňa je dôležité, že sa snažia hrať ofenzívny futbal. Mám za sebou už aj prvý zápas, v ktorom sme proti Debrecínu vyhrali 4:1. Na ihrisku som sa cítil skvele a verím, že sa nám bude dariť aj počas sezóny,“ uviedol talentovaný útočník. Nečakaný štart FC Košice v predkole Konferenčnej ligy je pre neho bonusom navyše: „Nielen ja, ale všetci v kabíne máme z toho veľkú radosť. Je to ohromná motivácia. V Budučnosti Podgorica som už zažil atmosféru európskych pohárových zápasov, preto viem, že je to úplne iná úroveň. Verím, že sa nám bude dariť a že sa dostaneme čo najďalej.“