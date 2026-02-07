< sekcia Šport
Košice zvíťazili nad Skalicou 3:1
Prvý polčas priniesol zaujímavé dianie, o ktoré sa zaslúžili oba tímy.
Autor TASR
Košice 7. februára (TASR) - Futbalisti FC Košice zvíťazili nad MFK Skalica 3:1 v sobotňajšom zápase 19. kola Niké ligy. V súboji tabuľkových susedov sa na predposlednej 11. priečke vzdialili svojmu súperovi na rozdiel štyroch bodov. Košičania nadviazali na dve víťazstvá zo záveru jesennej časti a dosiahli tretí triumf po sebe.
Prvý polčas priniesol zaujímavé dianie, o ktoré sa zaslúžili oba tímy. Navrch mali domáci, ktorí sa ujali vedenia v 11. minúte. Rehuš uvoľnil prihrávkou za obranu hostí Kovácsa, ktorý prestrelil Junasa - 1:0. Domácich gól naštartoval a ich aktivita vyústila do viacerých sľubných šancí. V nich Janus podržal svoj tím, no v 33. minúte inkasoval druhýkrát. Rehuš si v šestnástke zasekol obrancu a namieril presne - 2:0. Hostia mohli ešte do prestávky znížiť, no trafili iba žrď a Danielova strela letela tesne mimo brány. V 50. minúte nevrátil hostí do zápasu ani Morong a keď Čerepkai z penalty prestrelil Junasa, bolo o víťazovi rozhodnuté. Pokutovému kopu predchádzal faul Hollého na Galloviča. O šesť minút sa k penalte dostali aj hostia, keď košický brankár Dabrowski fauloval Smejkala a Potočný z bieleho bodu znížil - 3:1. Hostia už v závere nedokázali zdramatizovať duel, vietor z plachiet im vzalo aj vylúčenie Hollého.
Niké liga, 19. kolo
FC Košice - MFK Skalica 3:1 (2:0)
Góly: 11. Kovács, 33. Rehuš, 71. Čerepkai (11 m) - 77. Potočný (11 m). Rozhodcovia: Kružliak - Hancko, Pozor, ŽK: Perišič -Bariš. ČK: 85. Hollý.
Košice: Dabrowski (88. Kira) - Kóša, Krivák, Kružliak - Kovács (61. Kakay), Gallovič, Jakúbek, Madleňák (78. Perišič) - Julardžija (61. Lichý) - Čerepkai, Rehuš (78. Lukačevič)
Skalica: Junas - Černek, Niňaj, Fabiš - Bariš - Morong (61. Suľa), Smejkal (78. Pudhorocký), Mášik (46. Hollý), Šimko (67. Šuver) - Onyedika (46. Potočný), Daniel
