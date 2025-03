Košice zvíťazili v Trenčíne 7:2, v semifinále ich čaká Zvolen

štvrťfinále play off Tipos extraligy – šiesty zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Dukla Trenčín - HC Košice 2:7 (0:5, 0:1, 2:1)



Góly: 41. MacDougall (Záborský, Lapšanský), 42. Krajčovič – 8. Krivošík (Rosandič), 11. Archambault (Zigo, Teves), 13. Lamper (Havrila, Rogoň), 17. Jässkeläinen (Pollock, Deyl), 19. Pollock (Jässkeläinen, Gildon), 32. Pollock (Jässkeläinen, Rosandič), 43. Mikúš (Gildon). Rozhodcovia: Štefik, Žák – Šoltés, Stanzel, vylúčení: 7:6 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 1:0, 6150 divákov.



/konečný stav série: 2:4, Košice postúpili do semifinále/







Trenčín: Grigals (21. Kohonen) – Macejko, MacDougall, Bečár, Hlaváč, Laurenčík, Hatala, Stránsky, Goljer – Leskinen, Lapšanský, Bezúch – Ahl, Mráz, Krajčovič – Záborský, Kalis, Green – Hudec, Krajč, Maruna



Košice: Janus – Rosandič, Teves, Gildon, Šedivý, Deyl, Ferenc – Petráš, Pollock, Jässkeläinen – Lunter, Chovan, Mikúš – Rogoň, Havrila, Lamper – Archambault, Zigo, Krivošík



Trenčín 28. marca (TASR) - Hokejisti Košíc postúpili do semifinále play off Tipos extraligy. V piatkovom šiestom stretnutí štvrťfinále uspeli na ľade Trenčína 7:2 a v sérii triumfovali 4:2 na zápasy.Hostia rozhodli o svojom triumfe už v prvej tretine, dali v nej päť gólov. V druhej pridali ďalší a tento náskok si už udržali. Dukla sa gólovo presadila až v tretej tretine, ale na rozbehnuté Košice nestačila.Do semifinále už skôr postúpili Nitra a Žilina a v piatok aj Zvolen, známe sú tak aj semifinálové dvojice. Košice narazia na Zvolen, Nitra bude hrať so Žilinou.