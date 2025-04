Košice zvíťazili vo Zvolene, v sérii vedú 3:0

semifinále TEL, tretí zápas:



HKM Zvolen – HC Košice 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)



Góly: 32. Beňo (Keefer, Macek) – 14. Ferenc (Mikúš, Deyl), 15. Krivošík (Jääskeläinen, Chovan), 46. Petráš (Jääskeläinen, Rosandič), 58. Lamper. Rozhodovali: Snášel ml., Goga – Stanzel, D. Konc ml., vylúčení: 2:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 4603 divákov.



/stav série: 0:3/







Zvolen: Kantor – Halbert, Brejčák, Beňo, Pišoja, Kobolka, Bindulis, Sládok – Zuzin, Olson, Hecl – Lunter, Viedenský, Macek – Keefer, Rapuzzi, Kudrna – Marcinek, Fekiač, Súľovský – Gron



Košice: Janus – Teves, Rosandič, Ferenc, Deyl, Šedivý, Gildon – Petráš, Pollock, Jääskeläinen, Pollock, Petráš – Krivošík, Zigo, Archambault – Lamper, Havrila, Rogoň – Mikúš, Chovan, Martel





Zvolen 6. apríla (TASR) - Zvolenskí hokejisti prehrali aj tretí semifinálový zápas play off Tipos extraligy. Doma nestačili na Košice po výsledku 1:4. V sérii hranej na štyri víťazstvá tak vedú "oceliari" 3:0 na zápasy. O svojom postupe do finále môže rozhodnúť už v pondelok opäť na zvolenskom ľade.Prvá tretina bola v réžii hostí. Do vedenia išli v štrnástej minúte v hre štyroch proti štyrom, keď sa presadil z medzikružia Ferenc. O 37 sekúnd neskôr už v presilovke zvýšil na 0:2 Krivošík zblízka pred odkrytou bránkou. Domáci potom pridali a podarilo sa im znížiť. V presilovke skóroval od modrej razantnou tečovanou strelou Beňo. Lenže v tretej tretine vyšla Košičanom rýchla akcia s presným zakončením Petráša a opäť viedli o dva góly. V závere Zvolen odvolal brankára, no Lamper z obrannej tretiny poslal puk prázdnej svätyne súpera.