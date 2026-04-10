Košice zvládli prvý barážový zápas, Inter SB zdolali 79:74

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Basketbalisti Košice Wolves zvládli prvý zápas v baráži o účasť v Tipos SBL. Nad tímom Inter SB Bratislava zvíťazili 79:74 a do odvety si proti najlepšiemu tímu druhej najvyššej súťaže ponesú päťbodový náskok. Domácim na triumf nestačilo ani 23 bodov Bruna Randušku. Druhý duel je na programe v nedeľu 12. apríla na palubovke Košíc, o postupujúcom do Tipos SBL rozhodne súčet skóre z oboch stretnutí.



baráž o účasť v Tipos SBL

prvý zápas:

Inter SB Bratislava - Košice Wolves 74:79 (40:41)

Najviac bodov: Randuška 23, Golian 15 (12 doskokov), Hudec 13 - Halada 19, John 17 (13 doskokov), Montgomery 12, 250 divákov.

Neprehliadnite

VIDEO: Tomáš: O prídavok na dieťa by mal rodič prísť pri záškoláctve

V Pezinku cez víkend zaznejú bicie, divákov priláka aj Martin Valihora

Slnko v sieti: Najlepším filmom je Otec, najdekorovanejšia Potopa

Stav ohrozenia v ústave možno nebude