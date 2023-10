Košice zvládli šláger, tréner Slovana apeloval na lepšiu koncovku

Košice 6. decembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava sa z hernej krízy nezdvihli ani v Košiciach, keď úradujúcemu majstrovi podľahli v 7. kole Tipos extraligy rozdielom troch gólov. Košičania zvíťazili v tradičnom derby odvekých rivalov 4:1 a napravili si chuť po nedávnej domácej prehre s Michalovcami 4:5. Podľa trénera košického tímu Dana Cemana bola kľúčom k úspechu defenzíva, s čím súhlasil aj kormidelník hostí Vladimír Růžička, ktorému chýba efektívnejšia koncovka jeho zverencov.



Košičanov prišla povzbudiť takmer 6-tisícová divácka kulisa, ktorá bola hnací motor domácich: "Atmosféra bola úžasná. Naši hráči odviedli veľmi dobrú robotu, keď využili energiu z publika," priznal tréner Dan Ceman, podľa ktorého bol pre dej zápasu dôležitý prvý gól: "Začiatok zápasu bol obojstranne opatrný. Po tom, čo sme skórovali, sme sa viac uvoľnili. V druhej tretine nás súper viackrát zatlačil, ale po druhom góle sme sa vrátili do pohody. Mali sme niekoľko šancí skórovať, ale zároveň sme Slovan nepúšťali do nebezpečných situácií. Mali sme veľmi dobrú defenzívu. Som šťastný, že sme získali tri body. Teraz už musíme myslieť na nedeľný zápas so Zvolenom," pripomenul Ceman nedeľňajší duel proti lídrovi tabuľky.



Gól, ktorý sa napokon ukázal ako víťazný, strelil v 27. minúte Patrik Lamper. Brankára Jareda Coreaua prekvapil bekhendovou strelou chrbtom k bránke a poslal svoj tím do vedenia 2:0. Po stretnutí si pochvaľoval nasadenie celého tímu i výkon brankára Jaroslava Janusa, ktorý inkasoval až v 57. minúte a po 30 zákrokoch mal 96,77-percentnú úspešnosť: "Hrali sme dobre od prvej do poslednej minúty. Myslím si, že sme zaslúžene zvíťazili. Podržal nás "Džej džej" (brankár Janus, pozn.) a vedeli sme, že ak budeme hrať dobre v defenzíve, tak nejaký gól dáme. To sa aj podarilo a sme za to radi," poznamenal Lamper.



Slovanisti neprežívajú vydarený vstup do sezóny a výkonom neoslnili ani v Košiciach. V ich zostave ešte nefigurovala ofenzívna posila Brendan Ranford a úspešnému výsledku im nepomohla ani skutočnosť, že do dejiska zápasu pricestovali deň vopred. Podľa trénera Vladimíra Růžičku, ktorý má po troch zápasoch bilanciu jedno víťazstvo - dve prehry, boli kľúčové individuálne chyby a slabá efektivita zakončenia gólových príležitostí: "Je to o koncovke, potrebujeme dávať góly. Do nejakých šancí sme sa dostávali, ale Košice nás nepúšťali do slotu, z ktorého padajú góly. My sme tam nemali poriadnu strelu. Bolo pre nás ťažké presadiť sa tam. Bol to môj tretí zápas a vidím určité veci, na ktorých treba zapracovať. Mužstvo sa musí zdvihnúť bojovnosťou a nasadením."



Slovanisti napokon mali podľa oficiálneho zápisu viac striel než domáci (28:32), no v ofenzívne zlyhávali. Príliš im nepomohlo ani päť presiloviek, z ktorých využili iba jednu a aj tú až v 57. minúte za stavu 3:0. "Vedeli sme, že nás čaká ťažký zápas, pripravili sme sa na to. V prvej tretine sme inkasovali v oslabení, keď náš súper skóroval v presilovke. Druhá tretina sa pre nás nezačala dobre, spravili sme v nej niekoľko chýb. O víťazovi rozhodli naše hrubé chyby, po ktorých sme inkasovali druhý a tretí gól. Košice nám tým odskočili a bolo to pre nás ťažké. V tretej tretine sme skúsili hrať vabank," uviedol Růžička.