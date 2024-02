Košiciam sa doma nedarí, Michalovce dobyli Steel arénu aj tretíkrát

Košice 18. februára (TASR) - Hokejisti HC Košice prehrali deväť z uplynulých jedenástich domácich zápasov v Tipos extralige a bilanciu duelov v Steel aréne si nevylepšili ani v nedeľňajšom stretnutí s Michalovcami. Tabuľkový konkurent im na tretej priečke odskočil na rozdiel štyroch bodov a podľa trénera Dana Cemana je načase, aby sa jeho zverenci "naučili víťaziť v zápasoch, ktoré sú vyrovnané do záverečných minút". Práve v závere, presnejšie v 59. minúte, totiž rozhodli Michalovčania, keď sa druhýkrát v zápase presadil Radovan Puliš.



Puliš strelil v zápase svoj druhý a tretí gól v sezóne, po 25 dueloch má bilanciu tri góly a 16 asistencií: "Dlho som nezažil sezónu, v ktorej by som mal také gólové suchoty ako teraz. Moje góly prišli vtedy, keď mali a dúfam, že naďalej budem nimi pomáhať tímu." Tradičnou oporou michalovského tímu bol brankár Stanislav Škorvánek, ktorý inkasoval dva góly z 23 striel. Viackrát, najmä počas košických presiloviek, podržal svoj tím a pomohol mu k 27. víťazstvu v sezóne: "Využili sme svoje šance. Do tretej tretiny sa išlo za stavu 2:2 a bolo jasné, že to bude o jednom góle. Šťastie sa napokon priklonilo na našu stranu."



Pre Michalovce to bolo šieste víťazstvo v rade, z toho piate pod vedením Tomeka Valtonena, ktorý koncom januára vystriedal Petra Kúdelku. Od trénerskej výmeny ešte Michalovčania nestratili ani bod, v tabuľke sa posunuli na druhé miesto (o skóre pred Spišskú Novú Ves) a v päťzápasovej víťaznej sérii zdolali tímy z prvej šestky - dvakrát Košice, raz Zvolen, Spišskú Novú Ves a Nitru. Fínsky kormidelník bol po zápase spokojný s výsledkom a zlepšením hry svojich zverencov: "Začiatok zápasu bol z našej strany pomalý. Mali sme aj veľa vylúčení. Postupne sa naša hra zlepšila. Na konci duelu sme mali viac šťastia."



Košičania nenadviazali na nedávne dva zápasy na klziskách súperov, v ktorých ani raz neinkasovali. Pred takmer 5200 divákmi viedli 1:0 aj 2:1, no napokon prehrali s Michalovcami aj tretí domáci zápas v prebiehajúcej sezóne. Strata bodov potvrdila ich dlhodobo nevýraznú bilanciu zápasov na domácom ľade, na ktorom získali iba o jeden bod viac než vonku (38:37). Podľa trénera Cemana bude dôležité, aby sa tím pred blížiacou sa vyraďovačkou naučil víťaziť v tesných dueloch. "Dnes to bol vyrovnaný zápas. V prvej tretine sme mali viaceré presilovky i šance, triafali sme konštrukciu bránky. V druhej časti sa hralo hore-dole, no naďalej zostal vyrovnaný stav. V tretej tretine mali oba tímy šance, mohlo sa to prikloniť na hociktorú stranu. Potrebujeme víťaziť v zápasoch, ktoré sú dlho vyrovnané," zdôraznil Ceman.



Košickému kormidelníkovi spravil radosť útočník Tomáš Mikúš, ktorý opäť potvrdil očakávania od posily. Od nedávneho príchodu z Nových Zámkov sa prezentoval tromi gólmi v dvoch zápasoch na klziskách súperov a gólovo sa predviedol aj v debute pred košickým publikom. Po troch zápasoch má na konte už päť "košických" gólov. "Samozrejme, že to poteší, ale nedá sa z toho príliš radovať, keď mužstvo prehrá. Dnes sme robili to, čo sme mali robiť, no treba dať kredit aj súperovi. Myslím si, že sme hrali dobre a vo viacerých úsekoch hry sme boli lepší. Stroskotali sme na maličkostiach," poznamenal Mikúš.