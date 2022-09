Košické univerzity vytvorili hokejový tím University Spartacus

Košice 17. septembra (TASR) – V spolupráci troch košických univerzít vznikol hokejový tím University Spartacus. "Spoločne realizovaný projekt Univerzitného hokejového programu v meste Košice bude spustený už od novej sezóny 2022/2023 a stane sa súčasťou Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL)," informovala hovorkyňa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Laura Hoľanová.



Cieľom projektu je rozvíjať univerzitný hokej v regióne. Spolupráca zahŕňa okrem UPJŠ, Technickú univerzitu v Košiciach (TUKE), Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF), ako aj Košický samosprávny kraj (KSK) a občianske združenie Universitas Spartacus. Ich predstavitelia v septembri podpísali memorandum o spolupráci.



"Teší nás, že UPJŠ môže touto cestou prispieť k podpore hokeja a mladých talentov v našom regióne a plnohodnotne prepojiť špičkové vysokoškolské vzdelanie s prvotriednou športovou prípravou," skonštatoval rektor UPJŠ Pavol Sovák.



Podľa rektora TUKE Stanislava Kmeťa spoločný projekt vytvára priestor na kvalitnú športovú prípravu, ale aj na aplikovanie vývoja, výskumu a zatraktívnenie univerzitného prostredia pre mladých. "Možno sa v budúcnosti podarí, aby v Košiciach vznikol aj dievčenský hokejový tím," uviedla rektorka UVLF Jana Mojžišová.



KSK podľa jeho predsedu Rastislava Trnku podporí projekt či už sprístupnením hokejovej infraštruktúry, ktorú kraj plánuje budovať, alebo spoluprácou s Krajskou hokejovou akadémiou, ktorú spustil v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) a klubom HC Košice na Strednej športovej škole v Košiciach.



University Spartacus, ktorý nadväzuje na tradíciu hokejových derby zápasov medzi UPJŠ a TUKE, podporili viaceré hokejové osobnosti. Športovú stránku programu zastrešuje Ladislav Nagy, Jiří Bicek bude na projekt dohliadať ako regionálny inštruktor SZĽH, ponuku prijal aj Ján Gajdošík, dlhoročný skaut klubu New York Rangers. Prípravný try-out kemp pre uchádzačov z radov študentov o pôsobenie v University Spartacus sa uskutoční od 19. do 23. septembra v Košiciach. Súčasťou projektu sa môžu stať aktuálne študujúci vysokoškoláci v dennej aj externej forme, ale aj tí, ktorí sa ešte len chystajú nastúpiť na vysokoškolské štúdium v Košiciach.