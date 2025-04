Košickí basketbalisti si vybojovali právo účasti v najvyššej súťaži

baráž o Tipos SBL 2025/26 - odveta:



NEXTGEN Slovakia - Košice Wolves 59:65 (27:25)



Najviac bodov: Minarovjech 13, Rančík 12, Hudec a Randuška po 10 - Monček 21 (10 doskokov), Vilkovský 16, Sokolovskij 11, 120 divákov.



/prvý zápas: 69:75, Košice postúpili do najvyššej súťaže/

hlasy po zápase:



Marek Kozlík, hráč NEXTGEN-u: „Obrovské sklamanie. Veril som tomu, že domácu palubovku dokážeme ubrániť a zvíťaziť o sedem bodov. Veril som chlapcom, veril som nám. Ja som osobne strašne sklamaný, veľmi som smutný a veľmi ma to mrzí, pretože tento projekt sa mi páči. Preto sme sa na to s Radom Rančíkom dali, aby sme pomohli. Bohužiaľ, nestačilo to.“



Michal Baťka, hráč Košíc: „Od začiatku sezóny sme toto chceli. Taký bol plán, chceli sme ísť hore. Vedeli sme, že nás bude čakať baráž, ale ešte sme nevedeli, že proti komu. Tiež sme mali dôležité Final Four, v ktorom sme zvládli finále so Žilinou. Teraz sme urobili veľmi dobrú robotu v prvom zápase a udržali sme si to.“

Bratislava 12. apríla (TASR) - Basketbalisti klubu Košice Wolves si vybojovali právo účasti v Tipos SBL pre sezónu 2025/26. V odvete baráže zvíťazili na palubovke NEXTGEN Slovakia 65:59. Košičania tak zopakovali víťazstvo z prvého zápasu, po ktorom šli do odvety so šesťbodovým náskokom.