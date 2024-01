Košickí futsalisti zdolali Prievidzu v 11. kole ligy

Sumáre 11. kola Niké Futsal Extraligy:



Podpor Pohyb Košice - FSC Prievidza 8:2 (3:0)



Góly: 1., 31. a 38. Bačo, 8. a 25. Ivan, 15. Matis, 26. Palfi, 28. Serbin - 29. Sobota, 29. Mičuda







Partizán Bardejov futsal - MIBA Banská Bystrica 8:6 (3:4)



Góly: 9., 28. a 28. Vilček, 13. a 39. D. Kuhajdík, 16. Gerčák, 37. Burcák, 38. Beliš - 7. a 37. Samson, 8. a 35. Solárik, 13. Tužinský, 18. Rafanides







Pinerola 1994 Futsal Academy Bratislava - MŠK Futsal Nové Zámky 6:2 (3:0)



Góly: 16. Kyjovský, 18. a 40. Csiba, 19. Vlna, 26. Genčúr, 34. Buzek - 28. Garay, 34. Palacka







ŠK Makroteam Žilina - Futsal Team Levice 1:9 (0:3)



Góly: 36. Kráľ - 4. Vlasovych, 5. Sz. Jakubík, 20. Rakica, 28. a 33. Drozdov, 30. a 37. Fedyk, 32. M. Bielik, 39. T. Bielik

Bratislava 14. januára (TASR) - Niké Futsal Extraliga vstúpila do nového roka tromi piatkovými zápasmi 11. kola v Košiciach, Bardejove a Bratislave, v sobotu dohrali neúplné kolo v Žiline. Duel MIMELu Lučenec s 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK BA sa dohrá v náhradnom termíne 5. marca o 19.30 h v ŠH ARENA v Lučenci.Košický Podpor Pohyb sa po rokoch vrátil do domovskej haly, z azylu v Šaci do Starej Jazdiarne. Súperom zverencov Richarda Bača bol druhý tím tabuľky z Prievidze. Domáci si už v prvom polčase vypracovali trojgólový náskok, ktorý po obrátke ešte navýšili. Zverenci Romana Sedlárika sa presadili dvakrát iba v 29. minúte, keď sa im podarilo znížiť na 2:6. Duel pred viac ako 500 divákmi priniesol pútavý zápas vo skvelej atmosfére, Sebastian Bačo prispel k víťazstvu 8:2 hetrikom.V Bardejove padlo 14 gólov, dôležité víťazstvo strhli v závere na svoju stranu hráči Partizánu, výraznou mierou k trom bodom prispel trojgólový výkon Vilčeka. Pinerola v zostave už aj s Kyjovským a Karpiakom zdolala Nové Zámky 6:2.