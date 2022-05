Košickí hádzanári podľahli Tatranu Prešov v 2. finále, v sérii 0:2

HK Košice - Tatran Prešov 19:33 (11:18)



Najviac gólov: E. Ľoch 4, Hruščák, Baláž a Guzy po 3 - Rečičár 7, Davidovič 5, Rábek a Santos po 4. Rozhodovali: Budzák, Záhradník, vylúčení: 5:4, 7 m hody: 3/3 - 6/3, 537 divákov



/stav série: 0:2/



hlasy po zápase (zdroj: slovakhandball.sk):



Martin Lipták, tréner Košíc: "Blahoželám Tatranu k dobrému výkonu. V našom podaní nebolo prvých 15 až 20 minút zlých, ale prišli zahodené šance a súper nás z toho trestal. Trochu skoro sme dali hlavy dole. Dnes sme však na Prešovčanov nemali."



Radoslav Antl, tréner Prešova: "Dnes sme boli jednoznačne lepší, hrali sme koncentrovane až do konca. Hráči plnili taktické pokyny, motivovali sa. Prišli sme sem vyhrať, ale nečakal som, že sa nám to podarí tak hladko, ale je to výsledok zodpovednej prípravy a prístupu."



Košice 18. mája (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov zvíťazili v stredajšom druhom finálovom zápase slovenskej extraligy na palubovke HK Košice 33:19. V sérii hranej na tri víťazstvá vedú 2:0 a v nedeľnom treťom stretnutí môžu v domácom prostredí spečatiť zisk majstrovského titulu.Prešovčania mali ideálny vstup do zápasu a ujali sa vedenia 4:0. Z neho ťažili v nasledujúcich minútach, keďže Košičania zdvihli hlavy a viackrát skorigovali. Hostia však mali zápas pod kontrolou a do druhého polčasu si preniesli sedemgólový náskok.Košičania sa snažili o zvrat, ale rozbehnutý Tatran bol nad ich sily. Santos upravil v 38. minúte na rozdiel 10 gólov a jeho tím naďalej zvyšoval náskok. Druhý zápas vyhral presvedčivým rozdielom 14-tich gólov.