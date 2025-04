Košickí hokejisti postúpili do finále extraligy

semifinále play off Tipos extraligy – šiesty zápas /na 4 víťazstvá/:



HKM Zvolen – HC Košice 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)



Góly: 14. Petráš (Pollock, Gildon), 15. Bartánus (Ferenc, Chovan), 20. Martel (Archambault, Mikúš), 24. Bartánus (Chovan), 52. Bartánus (Jääskeläinen, Krivošík). Rozhodovali: Crman, Krajčík – D. Konc ml., Stanzel, vylúčení na 2. min: 6:4, vyššie tresty: 58. Sládok 5 + DKZ – 58. Parlett 5 + DKZ (obaja za hrubosť), presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, diváci: 4711.



/konečný stav série: 2:4/

Zostavy:



Zvolen: Kantor – Halbert, Brejčák, Beňo, Pišoja, Kobolka, Bindulis, Sládok – Zuzin, Olson, Hecl – Lunter, Viedenský, Macek – Keefer, Rapuzzi, Kudrna – Marcinek, Fekiač, Jakúbek – Gron



Košice: Janus – Teves, Rosandič, Ferenc, Deyl, Parlett, Gildon – Jääskeläinen, Pollock, Petráš – Krivošík, Martel Archambault – Lamper, Havrila, Rogoň – Bartánus, Chovan, Mikúš

Zvolen 12. apríla (TASR) - Košickí hokejisti postúpili do finále Tipos extraligy. Na zvolenskom ľade vyhrali šiesty semifinálový play off zápas 5:0 hetrikom Mareka Bartánusa a sériu hranú na štyri víťazstvá tak napokon ovládli výsledkom 4:2 na zápasy. Základ úspechu položili tromi gólmi v prvej tretine, na ktoré tím spod Pustého hradu nedokázal nájsť adekvátnu odpoveď. Končí tak v semifinále a obsadí štvrtú priečku.Domáci začali dobre, mali veľké šance v dvoch presilovkách, no Kudrna strieľal do žŕdky a pred Janusom neuspel ani na dvakrát Viedenský. Hostia trestali. Skóre otvorili Petrášom z kruhu, o minútu zvýšil tečom Bartánus, ktorý nahradil v zostave Ziga, a napokon na 3:0 upravil ešte do prestávky z presilovky Martel. Na začiatku druhej tretiny strelil Bartánus svoj druhý gól, keď sa k nemu dostal puk od korčule Sládka v medzikruží. V tretej tretine nevyužil únik Zvolenčan Kudrna a súper z východu republiky trestal v presilovke Bartánusom pred odkrytou bránkou na konečných 5:0 pre hostí.