Sobota 16. august 2025
Košickí hokejisti začali prípravu víťazstvom na ľade Salzburgu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Druhý odohrajú v pondelok 18. augusta opäť proti domácemu Salzburgu.

Autor TASR
Salzburg 16. augusta (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili na ľade EC Red Bull Salzburg 2:1 po predĺžení v sobotňajšom zápase. Pre slovenského majstra to bol prvý prípravný duel pred extraligovou sezónou 2025/2026. Druhý odohrajú v pondelok 18. augusta opäť proti domácemu Salzburgu.

Tipsport Liga, príprava:

EC Red Bull Salzburg - HC Košice 1:2 pp (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)

Góly Košíc: 31. Mikúš, 62. Lamper
