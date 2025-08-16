< sekcia Šport
Košickí hokejisti začali prípravu víťazstvom na ľade Salzburgu
Druhý odohrajú v pondelok 18. augusta opäť proti domácemu Salzburgu.
Autor TASR
Salzburg 16. augusta (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili na ľade EC Red Bull Salzburg 2:1 po predĺžení v sobotňajšom zápase. Pre slovenského majstra to bol prvý prípravný duel pred extraligovou sezónou 2025/2026. Druhý odohrajú v pondelok 18. augusta opäť proti domácemu Salzburgu.
Tipsport Liga, príprava:
EC Red Bull Salzburg - HC Košice 1:2 pp (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)
Góly Košíc: 31. Mikúš, 62. Lamper
