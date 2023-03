Košickú formu pocítil aj Prešov, záchranu už nemá vo svojich rukách

Košice 1. marca (TASR) - Hokejisti HC Košice víťazstvom v stredajšej dohrávke 26. kola Tipos extraligy zvýšili šancu na víťazstvo v základnej časti a zároveň skomplikovali hráčom Prešova boj o záchranu.



Dve kolá pred koncom základnej časti má na predposledný Liptovský Mikuláš trojbodovú stratu. "Teraz určite nemôžeme klesnúť na duchu, "zabaliť" to rozhodne nechceme," povedal kapitán Eduard Šimun.



Prešovčania už v sezóne dvakrát zdolali Košice, no v Steel aréne sa presvedčili, že bez gólu nemôžu pomýšľať na úspech. Proti "oceliarom" neskórovali prvýkrát od svojho návratu do najvyššej súťaže v roku 2021, hoci si vytvorili niekoľko šancí. "Skóre je niekedy skresľujúce a nie vždy vypovedá o tom, ako vyzerala hra na ľade. Myslím, že Prešov dnes ukázal kvalitu, má viacerých kvalitných hráčov. Zápas sa na našu stranu začal nakláňať v druhej tretine, keď sme pri prvom góle mali aj trochu šťastia," zhodnotil zápas tréner HC Košice Dan Ceman. Jeho zverenci strelili od 27. do 33. minúty štyri góly a hosťom nedovolili zdramatizovať zápas. "Na zápas sme sa dobre pripravili. Vedeli sme, o čo hrá Prešov, ale takisto aj my hráme o niečo. Chceme byť po základnej časti čo najvyššie. V zápase bola pasáž, v ktorej nás Prešov zatlačil, ale napokon druhá tretina rozhodla o všetkom," poznamenal útočník Marek Slovák, ktorý svojím deviatym gólom v sezóne otvoril skóre zápasu.



Tri góly strelil útočník Denis Paršin, ktorý sa stal po Marekovi Bartánusovi, Brettovi Pollockovi a Hunterovi Fejesovi už štvrtým košickým hráčom s hetrikom v prebiehajúcej sezóne. Hrdinom domácich bol aj brankár Dominik Riečický, ktorý zmaril všetkých 23 striel hostí a vychytal už tretie čisté konto v sezóne. "Mali niekoľko prečíslení, v prvej polovici zápasu boli veľmi nebezpeční. Som rád, že som pomohol tímu a tešíme sa z ďalšieho víťazstva," poznamenal Riečický po druhom čistom konte po sebe. Jeho tím neinkasoval na domácom ľade už v troch zápasoch po sebe. Aj vďaka zlepšenej hre v defenzíve sa Košičania vyšplhali na 2. miesto tabuľky a za vedúcim Slovanom Bratislava zaostávajú o tri body. "Belasých" čakajú ešte zápasy v Liptovskom Mikuláši a s Novými Zámkami, Košičania sa pokúsia predĺžiť víťaznú sériu doma so Spišskou Novou Vsou a v Banskej Bystrici. Do play off by najradšej išli z pozície víťaza základnej časti. "Kým je šanca, tak to máme v hlavách. Liga je však vyrovnaná, každý zápas je ťažký. Uvidíme, ako to dopadne," poznamenal Dominik Riečický.



Výsledky aj herný prejav Košičanov sa počas sezóny zlepšoval a hráči veria, že ich forma bude gradovať aj v play off. "Teraz už produkujeme taký hokej, aký chceme. Nepreceňujeme to. Ešte pred tromi týždňami sme prehrali v Prešove, potom sme si však povedali, že tak by sme sa v play off ďaleko nedostali. Odvtedy hráme to, čo chceme a aj to vyzerá dobre," poznamenal Slovák.



Zatiaľ čo Košičania už majú istotu, že v základnej časti neobsadia horšie než 2. miesto, Prešov je v náročnej situácii v boji o záchranu. Na košickom ľade vyšiel bodovo naprázdno. "Myslím si, že do 26. minúty sme kontrolovali priebeh zápasu. Mali sme tri nájazdy na brankára, no keď v Košiciach nevyužijete takéto príležitosti, tak za to draho zaplatíte. Tak sa aj stalo. Odrazu bolo 3:0 pre domácich a potom to už bolo veľmi ťažké. Košice majú naozaj kvalitu a nie náhodou bojujú o prvé miesto. Za stavu 4:0 to už bola hra mačky s myšou," konštatoval tréner Juraj Faith, ktorý pripomenul zaujímavú štatistiku: "Chcem vyzdvihnúť svoje mužstvo, ktoré prvýkrát po 17 zápasoch prehralo o viac než jeden gól. Náš tím bojuje na hranici svojich možností a hráčom nemám čo vyčítať. Bojovali, ale keď už bolo o víťazovi rozhodnuté, tak sme už nemali nárok." Prešovčania prehrali 4. januára v Spišskej Novej Vsi 1:5, no odvtedy buď zvíťazili alebo podľahli najtesnejším rozdielom. Duel v Košiciach ukončil túto sériu. "Za desať minút sme si prehrali zápas. Prvý gól v oslabení, krátko na to trestné strieľanie a už sa to viezlo," konštatoval kapitán Eduard Šimun. Prešovčania majú istotu, že po poslednom kole základnej časti sa pre nich skončí sezóna. Ak zostanú na 12. mieste, zo súťaže vypadnú a tak je posun na 11. miesto je v súčasnej situácii prioritný cieľ. Počas prvého marcového víkendu ich čakajú zápasy vo Zvolene a v Trenčíne, ich tabuľkový konkurent Liptovský Mikuláš bude hrať doma so Slovanom Bratislava a v Nitre. "Už to nemáme vo svojich rukách. My sa musíme spoliehať na to, že oni (Liptovský Mikuláš) zakopnú a my musíme zvíťaziť v nasledujúcich dvoch zápasoch. Nič iné nám nezostáva. Každý z nás je profesionál a musí dať všetko do zostávajúcich dvoch zápasov," dodal Šimun.