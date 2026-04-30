Košický kapitán Krivák zažíva prvé finále: Veľká motivácia
Autor TASR
Žilina 30. apríla (TASR) - Futbalové Košice čaká v piatok priamy súboj o prvú trofej v osemročnej histórii klubu. Na pôde domácej Žiliny ich povedie kapitán Ján Krivák, ktorý s tímom zažil v sezóne 2022/23 aj postup do najvyššej súťaže.
Obranca je v tíme štvrtú sezónu a prišiel zo Škendije Tetovo, kde získal svoju doposiaľ jedinú trofej pre majstra Severného Macedónska. „Je to moje prvé finále Slovenského pohára, takže je to pre mňa veľká motivácia. Chcel by som uspieť nielen za seba, ale aj za klub. Myslím si, že každý, kto sa dostane až do finále, ho chce vyhrať. Ja osobne a aj celý tím urobíme všetko, aby sa nám to podarilo,“ povedal 32-ročný Krivák na štvrtkovej tlačovej konferencii pre TASR. Po príchode pôsobili Košice ešte v druhej najvyššej súťaži: „Je to taký zaujímavý príbeh. Prišiel som do Košíc a hneď v prvej sezóne sme postúpili. Potom som sa na rok zranil, takže to bolo náročnejšie obdobie. Ako nováčik sme bojovali o záchranu, druhá sezóna v Niké lige už bola úspešnejšia a myslím si, že aj táto aktuálna je zatiaľ celkom dobrá.“
Sezónu začal tím prekvapujúcou a premiérovou účasťou v Konferenčnej lige ako náhradník za Dunajskú Stredu. Potom však prišla kríza a dve zmeny trénera. Po Romanovi Skuhravom a Františkovi Strakovi prišiel súčasný kormidelník Peter Černák. Ten označil za hlavný cieľ sezóny záchranu, ktorú už má jeho tím istú. Pred duelom pod Dubňom tak necíti príliš veľký tlak, a to napriek tomu, že v Žiline v minulosti pôsobil: „Náš hlavný cieľ v sezóne sme splnili — zachránili sme sa. Teraz máme pred sebou finále pohára. Nejdeme doňho však s tým, že chceme prehrať. Ideme s cieľom vyhrať, pobiť sa o úspech a urobiť pre to maximum. Verím, že spolu s chalanmi to dokážeme a že spoločne splníme aj tento ďalší cieľ.“
V semifinálovom dvojzápase museli Košice zvládnuť dvojzápas v derby s Prešovom, ešte predtým prekvapili vo štvrťfinále favorita z Dunajskej Stredy. Už v osemfinále však vyradili vlaňajšieho finalistu v Ružomberku a môžu sa opierať aj o aktuálnu formu, keďže z posledných osemnástich duelov prehrali len raz. „Mali sme niekoľko drobnejších zranení, ktoré sa nám podarilo doliečiť. Dlhodobo zranených hráčov sa, samozrejme, ešte nepodarilo dať dokopy. Verím však, že máme konkurencieschopný tím, ktorý to zajtra ukáže aj na ihrisku,“ zhodnotil Černák. Košičanov čaká v piatok domáci súper pred vypredaným 10-tisícovým štadiónom. Až pätinu (približne 2000) priaznivcov však budú tvoriť hosťujúci fanúšikovia. „Hráme v Žiline proti silnému súperovi, ktorý dobre pozná tunajší štadión. Myslím si však, že budeme mať veľkú podporu v hľadisku. Fanúšikovia nám dodávajú energiu a verím, že ich svojím výkonom vtiahneme do zápasu. Dúfam, že nám pomôžu a spoločne to zvládneme,“ dodal Černák.
