Kosmachuk zamieril zo Žiliny do Viedne Capitals
Kosmachuk prišiel do Žiliny na začiatku septembra.
Autor TASR
Žilina 5. decembra (TASR) - Kanadský hokejista Scott Kosmachuk ukončil spoluprácu so Žilinou, pôsobiť bude v rakúskom tíme Viedeň Capitals. Podľa klubového sa webu Vlci dohodli na prestupe 31-ročného krídelníka s tímom pôsobiacim v nadnárodnej ICE HL.
Kosmachuk prišiel do Žiliny na začiatku septembra. V tejto sezóne odohral v Tipsport lige 23 zápasov s bilanciou sedem gólov a sedem asistencií. Žilinčania uviedli, že k prestupu prišlo pre vyšší počet legionárov a úspory finančných prostriedkov v ich tíme. „Chcem sa poďakovať Scottovi Kosmachukovi za jeho pôsobenie v našom drese. Scott počas svojho angažmánu preukázal profesionálnu úroveň, pracovnú morálku a skúsenosti. Po veľmi korektnej obojstrannej dohode sa z dôvodu vyššieho počtu legionárov v našom tíme presúva do Vienna Capitals. Prajem mu veľa športových úspechov, pevné zdravie a úspešné pokračovanie jeho hokejovej kariéry,“ povedal riaditeľ a generálny manažér Vlci Žilina František Skladaný.
V kádri Žiliny sú na legionárskych postoch momentálne piati Kanaďania – brankár Connor LaCouvee, obrancovia Gabriel Chicoine a Brendan Miller a útočníci Ryder Korczak a Brendan Ranford. Kouč Milan Bartovič môže počítať aj so službami ruského obrancu Kirilla Djakova a poľského centra Kamila Walegu.
