Kosovčania cítia krivdu, Lucescu: Škvrna na ich profesionalite

Bukurešť 16. novembra (TASR) - Futbalisti Rumunska boli v piatok blízko k postupu do B-divízie Ligy národov. Stačila im k tomu remíza s Kosovom a vývoj zápasu v Bukurešti bol pre domácich priaznivý. Za stavu 0:0 však prišlo na konci k výtržnostiam fanúšikov a osud duelu i postup Rumunov je v tejto chvíli nejasný.



Piatkový zápas prerušili v nadstavenom čase po tom, čo kosovskí hráči odišli z ihriska, keď začuli prosrbské skandovanie domácich fanúšikov. Kosovčania zamierili v 93. minúte do šatní po skandovaní domácich fanúšikov: "Srbsko! Srbsko!" Nasledovala ostrá výmena názorov medzi kapitánom Kosova Amirom Rrahmanim a rumunským útočníkom Denisom Alibecom. Zápas neskôr predčasne ukončili, keď sa hostia odmietli vrátiť na ihrisko. UEFA uviedla, že "ďalšie informácie oznámi v pravý čas".



Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008 a uznalo ho viac ako 100 krajín, nie však Rumunsko. "Toto je príliš veľa," povedal Rrahmani na tlačovej konferencii. "Každý musí vedieť, že Kosovo je Kosovo, alebo Kosovo je Albánsko. To je všetko. Tu to končí."



Tréner Rumunov Mircea Lucescu uviedol, že kosovskí futbalisti nedohrali duel zámerne. "Je mi to ľúto a nechápem, že sa to stalo. Nečakal by som, že takýto zápas na tejto úrovni skončí takto. Z môjho pohľadu je to neprijateľné. O Kosove sa celý zápas nič nehovorilo, neboli tam žiadne transparenty, nebolo tam absolútne nič. Z ich správania je vidieť, že na takúto situáciu boli pripravení. To, čo urobili, je škvrna na ich profesionalite," citoval ho web cotidianul.ro.



Rumunská futbalová federácia dostala minulý rok od UEFA pokutu za prosrbské skandovanie a vyvesenie transparentu s nápisom "Kosovo je Srbsko“. Stalo sa tak počas kvalifikačného zápasu o Euro 2024 medzi týmito krajinami na rovnakom štadióne. Minulý mesiac udelila UEFA Kosovskej futbalovej federácii pokutu v celkovej výške 61.000 eur za incidenty počas septembrového zápasu Ligy národov proti Rumunsku v Prištine.