Kosovo hrá o historický postup proti Turecku, Foda: Hrať pokojne
Vo finále B-vetvy v Solne na predmestí Štokholmu zabojujú o miestenku domáci Švédi a Poliaci.
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Európska kvalifikácia o postup na futbalové majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku vyvrcholí v utorok, keď sa rozdajú záverečné miestenky na šampionát. Vo finále baráže (hrá sa na jeden zápas) sa o ne pobijú Bosna a Hercegovina s Talianskom, Švédsko s Poľskom, Česko s Dánskom a Kosovo, ktoré v semifinále vyradilo slovenských reprezentantov po víťazstve 4:3, bude bojovať o postup doma s Tureckom.
Kosovčania stoja na prahu historického úspechu. Po triumfe v Bratislave cítia obrovskú eufóriu a zároveň životnú príležitosť. Doteraz nikdy nehrali na záverečnom turnaji MS či ME, členmi FIFA a UEFA sú od roku 2016. V Prištine ich bude za vytúženým postupom hnať vypredané hľadisko a motiváciou bude aj odmena milión eur. Už za triumf nad Slovenskom zinkasoval národný tím prémiu 500.000 eur. „Momentálne prežívame eufóriu, no potrebujeme hrať s pokojom. Chýba nám ešte jeden krok,“ zdôraznil podľa AFP tréner Kosova Franco Foda. Jeho tím si verí, nezdolaný je už v šiestich zápasoch za sebou (štyri víťazstvá, dve remízy). „Všetci máme jeden spoločný sen - chceme sa kvalifikovať na svetový šampionát. Čaká nás ešte jeden duel a môžete si byť istí, že vydáme zo seba všetko, aby sme v ňom zvíťazili,“ dodal 59-ročný nemecký kormidelník, na ktorého slová nadviazal útočník Vedat Muriqi, kapitán tímu pri absencii zraneného Amira Rrahmaniho: „Ako vždy vydáme zo seba maximum. Som presvedčený, že naša krajina a vlajka budú súčasťou majstrovstiev sveta. Som si istý, že budeme úspešní.“ Kosovo je rebríčkovo najnižšie postavený tím (79. v renkingu FIFA) spomedzi ôsmich účastníkov finále európskej baráže.
Turci sa usilujú o zisk prvej miestenky na MS od roku 2002, keď v Japonsku a Kórejskej republike senzačne dokráčali až k bronzovým medailám. V semifinále baráže zdolali v Istanbule Rumunsko 1:0 gólom Ferdiho Kadioglua. Turecko vyhralo všetky tri doterajšie vzájomné zápasy s Kosovom so súhrnným skóre 12:2. „Poznáme kvality Turecka. Má lepší tím ako Slovensko. No takisto vieme o jeho slabých stránkach. Verím, že s podporou našich fanúšikov to bude trochu ľahšie,“ povedal Muriqi pre denník Guardian. Úspešný z barážovej C-vetvy si vybojuje miestenku v D-skupine MS 2026, kde ho čakajú súboje s Austráliou, Paraguajom a spoluorganizátorom záverečného turnaja USA.
Štvornásobní majstri sveta Taliani chýbali na predošlých dvoch MS, keď zakaždým stroskotali v baráži. Tretí neúspech si už nemôžu dovoliť. Po víťazstve 2:0 nad Severným Írskom, pod ktoré sa gólom a asistenciou podpísal stredopoliar Newcastlu Sandro Tonali, budú o postup bojovať vo finále A-vetvy v Zenici s domácou Bosnou a Hercegovinou. Tréner Gennaro Gattuso, majster sveta z roku 2006, neplánuje meniť základnú zostavu, keďže jeho tím vyhral sedem z uplynulých ôsmich zápasov. Kamera zachytila talianskych reprezentantov, ako sa tešili, keď Bosna vyradila v semifinále domáci Wales v jedenástkovom rozstrele (1:1 pp, 4:2 na strely z 11 m), no wingback milánskeho Interu Federico Dimarco sa vyslovil, že nešlo o prejavy malého rešpektu. Domáci sa budú spoliehať v útoku na 40-ročného Edin Džeka, ktorý v Cardiffe gólom v 87. minúte udržal Bosniakov v hre. „Hráme doma, no favoriti sú Taliani. Postup by bol pre nás všetko, nielen pre mňa, ale aj celú novú generáciu hráčov. Bolo by to pre nich a ich kariéru fantastické,“ vyjadril sa Džeko, ktorý bol aj pri dosiaľ jedinej účasti Bosny na MS v roku 2014 v Brazílii. Úspešný z barážového duelu bude hrať v B-skupine MS spoločne so spoluorganizátorom šampionátu Kanadou, Švajčiarskom a Katarom.
Vo finále B-vetvy v Solne na predmestí Štokholmu zabojujú o miestenku domáci Švédi a Poliaci. „Trom korunkám“ vystrieľal v semifinále v španielskej Valencii proti Ukrajine (3:1) postup hetrikom Viktor Gyökeres, ktorý zabral pri absencii zraneného Alexandra Isaka. Bolo to prvé víťazstvo severanov v prebiehajúcej kvalifikácii. V skupine predtým nevyhrali ani raz, v tabuľke skončili poslední a baráž hrajú len vďaka úspechu v Lige národov, v ktorej sa prebojovali do B-divízie na úkor Slovenska. Kým Švédi sa budú snažiť postúpiť na záverečný turnaj MS po ôsmich rokoch, Poľsko sa usiluje o tretiu účasť za sebou. „Tešíme sa na úžasný večer a fantastickú atmosféru na tribúnach. Poliaci budú ťažkí protivníci, vieme, že majú veľmi nebezpečný tím. Potrebujeme sa koncentrovať na našu hru,“ citoval web UEFA trénera Švédska Grahama Pottera. Víťaz tohto súboja sa dostane do F-skupiny MS, kde sa predstaví po boku Holandska, Japonska a Tuniska.
Česi dokázali na Letnej otočiť duel s Írskom a postúpili do finále baráže po jedenástkovom rozstrele (2:2 pp, 4:3 na strely z 11 m). Jeho hrdinom bol brankár Matěj Kovář, ktorý zlikvidoval štvrtý i piaty pokus súpera. Dal tak svojmu mužstvu nádej ďalej pomýšľať na prvý štart na MS od roku 2006. Tentoraz budú Česi v Prahe čeliť ešte náročnejšiemu protivníkovi. Dáni, ktorí hrali na troch z uplynulých štyroch záverečných turnajoch MS, nedali v semifinále baráže šancu Severnému Macedónsku. V Kodani si s ním poradili 4:0. Tréner Dánska Brian Riemer pozná prednosti ČR: „Česi majú najvyšší národný tím v Európe. A takisto je to mužstvo, ktoré vyniká skvelou fyzickou kondíciou. Takto nikto nehrá. Bez ohľadu na to, ako Česi hrajú, sa s tým musíme vyrovnať.“ Postupujúci z barážovej D-vetvy sa dostane do základnej A-skupiny MS, kde ho čakajú duely s Mexikom, JAR a Kórejskou republikou.
finále európskej baráže MS 2026:
utorok 31. marca
20.45 Kosovo - Turecko
20.45 Bosna a Hercegovina - Taliansko
20.45 Švédsko - Poľsko
20.45 Česko - Dánsko
