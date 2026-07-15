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Kosovský FC Malisheva postúpil do 2. predkola Konferenčnej ligy
FC Malisheva - KF Vllaznia Škodra 5:0 (2:0)
Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Futbalisti kosovského FC Malisheva postúpili do 2. predkola Konferenčnej ligy. V odvete 1. predkola zvíťazili nad albánskym KF Vllaznia Škodra 5:0, v úvodnom dueli prehrali 1:2.
odveta 1. predkola Konferenčnej ligy
FC Malisheva - KF Vllaznia Škodra 5:0 (2:0)
/prvý zápas: 1:2, FC Malisheva postúpil do 2. predkola/
FC Malisheva - KF Vllaznia Škodra 5:0 (2:0)
/prvý zápas: 1:2, FC Malisheva postúpil do 2. predkola/