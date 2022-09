Kosovský tím FK Ballkani sa musel núdzovo vrátiť na letisko v Prahe

Praha 16. septembra (TASR) - Futbalisti kosovského klubu FK Ballkani museli po prehre so Slaviou Praha vo štvrtkovom dueli Európskej konferenčnej lige (EKL) riešiť komplikácie pri odlete z hlavného mesta ČR.



Nočný let im skomplikovala porucha na lietadle. Zhruba pol hodiny po štarte sa lietadlo muselo núdzovo vrátiť, pretože na čelnom skle sa objavila veľká prasklina. Nepríjemnosti sa našťastie obišli bez zranení. "Všetci sme v poriadku, to je teraz najdôležitejšie, ale bolo to nebezpečné. Tridsať minút po tom, čo sme odleteli, bolo lietadlo vo vzduchu poškodené, prasklo okno pilota. Počas letu nám nepovedali, že je to nebezpečné, ale keď sme pristáli, povedali nám opak," povedal jeden z členov realizačného tímu hostí pre portál sport.cz. Tím si tak pobyt v Prahe musel neplánovane predĺžiť o niekoľko hodín. Kosovský celok odletel až v piatok ráno.



Ballkani v Prahe prehrali 2:3, podľa kouča Ilira Daju bola na vine nedostatočná kontrola lopty. "Gólom, ktoré sme inkasovali, sme sa mohli vyhnúť, keby sme udržali loptu. Naša najsilnejšia zbraň nefungovala," povedal tréner Daja po zápase, no svoj výber pochválil: "Proti silnému súperovi sme mali šance a dali dva góly. Domáci tím má oveľa väčšiu kvalitu, hrá dobre takticky, ale má aj množstvo skúseností. Treba zdôrazniť, že hrali aj skupinovú fázu Ligy majstrov."