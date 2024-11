Kostarické Alajuelense požiadalo FIFA o zaradenie do MS klubov

San Jose 21. novembra (TASR) - Kostarický klub LD Alajuelense poslal Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA) formálnu žiadosť o zaradenie do MS klubov. Urobil tak len dva týždne pred žrebovaním základných skupín súťaže, ktorá sa bude v lete konať v novom rozšírenom formáte.



Na podujatí sa zúčastní 32 klubov sveta, pričom 31 účastníkov už je známych. Zo Severnej Ameriky sú to tím MLS Seattle Sounders a mexické Monterrey, Leon i Pachuca. Miesto hosťujúceho tímu dostal Inter Miami. Podľa Alajuelense by však nemali mať povolenie Leon aj Pachuca zároveň, keďže majú rovnakého vlastníka, čo je proti pravidlám. Kostarický klub je v regionálnej kvalifikácii ďalší v poradí. "Sme presvedčení, že pravidlá turnaja budú rešpektované," citovala z vyhlásenia Alajuelense agentúra DPA.