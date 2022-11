Kostarika zdolala Japonsko a udržala sa v hre o postup

E-skupina, 2. kolo:



Japonsko - Kostarika 0:1 (0:0)



Gól: 81. Fuller, ŽK: Jamane, Itakura, Endo - Contreras, Borges, Calvo. Rozhodovali: Oliver - Burt, Bennett (všetci Angl.), 41.479 divákov.



Japonsko: Gonda - Jamane (62. Mitoma), Itakura, Jošida, Nagatomo (46. H. Ito) - Endo, Morita - Doan (J. Ito), Kamada, Soma (82. Minamino) - Ueda (46. Asano)



Kostarika: Navas - Fuller, Duarte, Waston, Calvo, Oviedo - Torres (65. Aguilera), Borges (89. Salas), Tejeda, Campbell (90.+5 Chacon) - Contreras (65. Bennette)

Al Raján 27. novembra (TASR) - Futbalisti Kostariky prekvapujúco zvíťazili v nedeľňajšom zápase E-skupiny MS v Katare nad Japonskom 1:0. O ich triumfe rozhodol v 81. minúte Keysher Fuller. Kostarika sa tak udržala v hre o postupu do osemfinále, na konte má tri body rovnako ako Japonsko.To sa v záverečnom kole skupiny stretne vo štvrtok 1. decembra o 20.00 h so Španielskom, Kostariku čaká v rovnakom čase Nemecko.Japonsko spravilo až päť zmien oproti prvému zápasu, v ktorom prekvapujúco zdolalo Nemecko, Kostarika pristúpila ku dvom výmenám. Prvý polčas veľa futbalovej krásy nepriniesol, oba tímy sa sústredili najmä na defenzívu a diváci nevideli ani jednu strelu na bránku a rovnako si ani jeden tím nevypracoval gólovú šancu. Viac sa snažili tvoriť Japonci, ale proti opatrnej hre súpera v obrannom bloku sa nepresadili.Úvod druhého dejstva bol oveľa zaujímavejší vďaka ázijskému tímu, ktorý dominoval a za 20 minút prestrieľal súpera 10:0 (2:0 na bránku). Hneď po zmene strán predviedli akciu striedajúci Asado a Morita a strelu druhého vyrazil Navas. Podobne dopadol aj zrazený pokus Enda a v 57. minúte namieril Soma vedľa. Po hodine hry oba tímy prestriedali, ale tempo to duelu nepridalo. Japonci boli stále aktívnejší a snažili sa tvoriť, no gól prišiel paradoxne na druhej strane. V 81. minúte chybovali v rozohrávke, Tejeda posunul loptu na hranicu šestnástky Fullerovi a jeho pokus nedokázal Gonda vytlačiť mimo bránu - 0:1. Bola to prvá strela Kostariky v druhom dejstve a vôbec prvá na bránku. V 88. minúte prenikol po ľavej strane do šestnástky Mitoma, ale jeho akciu nedokázali Japonci ani na trikrát dostať do siete, ďalší zákrok si pripísal brankár Navas. Kostarika si záver ustrážila a pripísala si tri body do tabuľky.