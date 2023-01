Kostelič o Vlhovej: Verím, že sa to v jej prípade otočí

Záhreb 5. januára (TASR) - Chorvátske lyžovanie zaknihovalo na pretekoch Svetového pohára v Záhrebe doteraz šesť pódiových umiestnení, pod piatimi z nich sú podpísaní súrodenci Kosteličovci. Janica bola v roku 2006 tretia, jej brat Ivica bol trikrát kniežaťom Sljemenu, teda obsadil druhé miesto. Raz bol tretí. Dvakrát mal veľmi blízko ku kráľovskej korune, v roku 2009 ho od víťaza Jeana-Baptista Grangea delilo len 5 stotín a v roku 2011 ho o 10 stotín zdolal Andre Myhrer. Štyridsaťtriročný lyžiar je v Záhrebe aj počas tohtoročného podujatia, s kamerou mapuje trať pre miestnu televíziu.



V minulosti nemali v chorvátskej metropole problémy so snehom, v tomto i uplynulom ročníku však organizátorov trápia vysoké teploty. "Budeme si na to musieť zvyknúť. Zdá sa, že je to dôsledkom globálneho otepľovania. Všeobecne je v strednej Európe menej snehu. Myslím si, že ešte uvidíme viacero pretekov, ako je tento. Tieto podmienky sú ako na jar vo Švajčiarsku. Musíme k počasiu prispôsobiť štýl jazdy, keďže je to odlišný druh snehu," uviedol Kostelič.



V Záhrebe sa bývalá lyžiarska hviezda teší stále veľkej popularite. Po skončení kariéry Kosteličovcov sa chorvátske lyžovanie nevrátilo do anonymity, o body do SP bojujú Filip Zubčič, Samuel Kolega a medzi ženami Leona Popovičová, či nádejná Zrinka Ljutičová. "Nemáme veľa pretekárov, ale poctivo trénujeme a na pretekoch sa snažíme zo seba vydať maximum. Myslím si, že vzhľadom na tento počet dosahujeme dobré výsledky," povedal Kostelič.



Slovenka Petra Vlhová triumfovala na podujatí Snehová kráľovná trikrát, v stredu skončila druhá. "Musíte si uvedomiť jednu vec. Nie je jednoduché zvíťaziť v každých pretekoch. Je normálne, že raz ste hore a raz dole, je náročné udržať top level svojej výkonnosti. Verím, že sa to v jej prípade otočí, nájde potrebnú motiváciu a už čoskoro bude opäť víťaziť. Ak sa zameria na rýchlosť a nájde správny rytmus, bude si to užívať. Keď mne nešiel dobre slalom, zameral som sa na rýchlosť," odpovedal bývalý chorvátsky reprezentant.



Vlhová po zisku olympijského zlata uviedla, že pre ňu bolo náročné nájsť motiváciu. Takýto problém majster sveta v slalome z roku 2003 nezažil. Okrem toto získal Chorvát striebro na ZOH v Turíne (2006) v kombinácii a rovnako aj na ZOH vo Vancouveri o štyri roky neskôr. Z Kanady si priniesol ešte jedno striebro zo slalomu. "V športe máte pred sebou vždy ciele, o ktoré sa pokúšate. Na druhej strane, ak ste už všetko vyhrali, je ťažšie nájsť motiváciu, ale stále sú v lyžovaní ciele, ktoré sa dajú dosiahnuť. Takže veľmi nesúhlasím s tým, že niekto nemá motiváciu."



V Medvednici v stredu triumfovala Mikaela Shiffrinová, v tomto stredisku sa jej to podarilo po piaty raz. To sa ešte nepodarilo žiadnej pretekárke. Iba jedno víťazstvo jej chýba k tomu, aby sa dotiahla na ženský rekord Lindsey Vonnovej, ktorá vyhrala 82 pretekov SP. Absolútny rekord drží Švéd Ingemar Stenmark, ktorý získal prvé miesto celkovo v 86 pretekoch. "Medzi ženským a mužským lyžovaním sú veľké rozdiely, každé má svoje špecifiká. To sa nedá porovnávať," uzavrel Kostelič.







/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/