Pondelok 23. marec 2026
Kostelník skončil v Tatrane Prešov, tím prevezme asistent Havrila

Na snímke hlavný tréner Prešova Jozef Kostelník počas zápasu štvrťfinále futbalového Slovnaft Cupu FC Tatran Prešov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš v Prešove v stredu 11. marca 2026. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Kostelník nahradil vo funkcii Vladimíra Cifraniča. V piatich zápasoch na lavičke Tatrana zvíťazil iba raz, v osemfinále Slovenského pohára proti Liptovskému Mikulášu (2:1).

Autor TASR
Prešov 23. marca (TASR) - Slovenský futbalový klub Tatran Prešov ukončil po vzájomnej dohode spoluprácu s trénerom Jozefom Kostelníkom. Päťdesiatpäťročný kouč skončil na lavičke „koňarov“ po menej ako mesiaci. Klub to oznámil na svojich sociálnych sieťach.

Kostelník nahradil vo funkcii Vladimíra Cifraniča. V piatich zápasoch na lavičke Tatrana zvíťazil iba raz, v osemfinále Slovenského pohára proti Liptovskému Mikulášu (2:1). Pozíciu hlavného trénera prevezme po rozhodnutí správnej rady dlhoročný asistent Erik Havrila. Prešov tak povedie už štvrtý kormidelník v sezóne.

Po sobotňajšej prehre v Košiciach 1:2 klesli „zeleno-bieli“ na poslednú 12. priečku skupiny o udržanie sa.
Neprehliadnite

Vo veku 86 rokov zomrela hviezda akčných filmov Chuck Norris

HRABKO: Zvýšenie volebného kvóra je len vypustený balónik, je nereálne

OTESTUJTE SA: Uhádnete hit podľa jednej vety?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Udrží si marec slnečné počasie až do konca?