Kostelník skončil v Tatrane Prešov, tím prevezme asistent Havrila
Kostelník nahradil vo funkcii Vladimíra Cifraniča. V piatich zápasoch na lavičke Tatrana zvíťazil iba raz, v osemfinále Slovenského pohára proti Liptovskému Mikulášu (2:1).
Autor TASR
Prešov 23. marca (TASR) - Slovenský futbalový klub Tatran Prešov ukončil po vzájomnej dohode spoluprácu s trénerom Jozefom Kostelníkom. Päťdesiatpäťročný kouč skončil na lavičke „koňarov“ po menej ako mesiaci. Klub to oznámil na svojich sociálnych sieťach.
Kostelník nahradil vo funkcii Vladimíra Cifraniča. V piatich zápasoch na lavičke Tatrana zvíťazil iba raz, v osemfinále Slovenského pohára proti Liptovskému Mikulášu (2:1). Pozíciu hlavného trénera prevezme po rozhodnutí správnej rady dlhoročný asistent Erik Havrila. Prešov tak povedie už štvrtý kormidelník v sezóne.
Po sobotňajšej prehre v Košiciach 1:2 klesli „zeleno-bieli“ na poslednú 12. priečku skupiny o udržanie sa.
