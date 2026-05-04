< sekcia Šport
Koštrna kritizuje systém ligy, Kováčik o podbrezovskom zlyhaní
Futbalisti Trnavy si nedeľnou výhrou 3:0 v Podbrezovej v ôsmom kole nadstavbovej časti Niké ligy výrazne priblížili účasť v pohárovej Európe.
Autor TASR
Podbrezová 4. mája (TASR) – Futbalisti Trnavy si nedeľnou výhrou 3:0 v Podbrezovej v ôsmom kole nadstavbovej časti Niké ligy výrazne priblížili účasť v pohárovej Európe. Poistili si tretiu priečku, pričom na druhú Dunajskú Stredu strácajú dva body. Ak nechcú dopustiť kvalifikačné duely s ostatnými účastníkmi najvyššej slovenskej súťaže o účasť v predkole Konferenčnej ligy UEFA, nesmú skončiť na štvrtej priečke.
„Vieme, čo musíme spraviť, aby sme hrali Európu. Sú tam také okolnosti, aké sú. Za mňa by sa finále Slovenského pohára malo hrať až po skončení ligy, lebo teraz môže veľa mužstiev kalkulovať. Keď som bol v Podbrezovej, tak sme museli v úvodzovkách pustiť zápas v Trnave, aby sa hrala ligová baráž, teda kvalifikácia o účasť v európskej súťaži. Teraz musia uvažovať iné mužstvá podobne. Kompetentní by sa mali zamyslieť a spraviť inak ligu, aby to dávalo väčší zmysel,“ hovoril po výhre skúsený obranca Trnavy Kristián Koštrna a ponúkol aj ďalšie riešenie: „Možno by bolo lepšie, aby mužstvo, ktoré skončí v Niké lige štvrté, hralo automaticky Európu a nie aby sme bojovali ešte s tímom na siedmom mieste v lige, alebo s mužstvami, čo majú o 15 bodov menej.“
Trnavčania pristupujú k aktuálnej situácii zodpovedne na ihrisku. Potvrdili to v Podbrezovej, keď neinkasovali gól, pridali tri a súpera eliminovali vo všetkých jeho prednostiach. „To je naša úloha obrancov udržať vzadu nulu. Celkovo si však myslím, že to bol z našej strany dominantný výkon, nielen čo sa týka defenzívy, ale aj ofenzívy. Kontrolovali sme hru. Vedeli sme, že Podbrezová je dobrá na lopte, nebezpečná v prechodoch, avšak v tomto zápase sme eliminovali všetky jej silné stránky a jednoznačne vyhrali,“ hodnotil výhru 32-ročný Koštrna a vyjadril sa i k tomu, že Podbrezová nevystrelila na bránku: „Každý jeden sme dobre hrali a aj chalani, ktorí naskočili, tak zapadli. Bol to zatiaľ nás najdominantnejší výkon pod vedením nového trénera. Je to úplne zaslúžená výhra.“
Podbrezovčania boli po prehre enormne sklamaní. Nielen z výsledku, ale hlavne z predvedenej hry. „Z našej strany to bol zlý výkon. Od začiatku nám nevychádzali alebo sme neplnili veci, ktoré sme mali. Trnava nám ľahko vychádzala z pressingu, mali sme tam veľké medzery. Súper dal prvý a pekný gól, to treba povedať. Nepôsobili sme dobre na ihrisku a aj kvôli tomu sme si nezaslúžili vyhrať tento zápas,“ vyjadril sa k zápasu stredopoliar Podbrezovej Peter Kováčik, pričom sa mu nehodnotil dobre ani fakt, že do priestoru bránky Trnavy neputovala ani jedna lopta: „Mali sme nejaké pološance, polovičné situácie, ale v predfinálnej, finálnej prihrávke alebo v zakončení chýbala kvalita. Tým pádom sa to odzrkadlilo aj do štatistiky, že sme nemali ani jednu strelu na bránku. Takýmto spôsobom gól nemôžeme dať.“
Trnavčania majú v tabuľke na treťom mieste náskok štyroch bodov pred Žilinou, ktorá má dohrávaný zápas v utorok doma s Michalovcami k dobru. Ak ho vyhrá, náskok sa scvrkne na rozdiel bodu. V sobotu je na programe duel Trnava – Žilina a tam sa už môže rozhodnúť o podobe tabuľky na prvých štyroch priečkach. „Vieme čo musíme spraviť, aby sme v pohárovej Európe boli. Čaká nás veľmi dôležitý zápas doma so Žilinou. Dáme sa dokopy, skoncentrujeme sa, zregenerujeme a pôjdeme jednoznačne za tromi bodmi,“ podotkol trnavský obranca Kristián Koštrna.
„Vieme, čo musíme spraviť, aby sme hrali Európu. Sú tam také okolnosti, aké sú. Za mňa by sa finále Slovenského pohára malo hrať až po skončení ligy, lebo teraz môže veľa mužstiev kalkulovať. Keď som bol v Podbrezovej, tak sme museli v úvodzovkách pustiť zápas v Trnave, aby sa hrala ligová baráž, teda kvalifikácia o účasť v európskej súťaži. Teraz musia uvažovať iné mužstvá podobne. Kompetentní by sa mali zamyslieť a spraviť inak ligu, aby to dávalo väčší zmysel,“ hovoril po výhre skúsený obranca Trnavy Kristián Koštrna a ponúkol aj ďalšie riešenie: „Možno by bolo lepšie, aby mužstvo, ktoré skončí v Niké lige štvrté, hralo automaticky Európu a nie aby sme bojovali ešte s tímom na siedmom mieste v lige, alebo s mužstvami, čo majú o 15 bodov menej.“
Trnavčania pristupujú k aktuálnej situácii zodpovedne na ihrisku. Potvrdili to v Podbrezovej, keď neinkasovali gól, pridali tri a súpera eliminovali vo všetkých jeho prednostiach. „To je naša úloha obrancov udržať vzadu nulu. Celkovo si však myslím, že to bol z našej strany dominantný výkon, nielen čo sa týka defenzívy, ale aj ofenzívy. Kontrolovali sme hru. Vedeli sme, že Podbrezová je dobrá na lopte, nebezpečná v prechodoch, avšak v tomto zápase sme eliminovali všetky jej silné stránky a jednoznačne vyhrali,“ hodnotil výhru 32-ročný Koštrna a vyjadril sa i k tomu, že Podbrezová nevystrelila na bránku: „Každý jeden sme dobre hrali a aj chalani, ktorí naskočili, tak zapadli. Bol to zatiaľ nás najdominantnejší výkon pod vedením nového trénera. Je to úplne zaslúžená výhra.“
Podbrezovčania boli po prehre enormne sklamaní. Nielen z výsledku, ale hlavne z predvedenej hry. „Z našej strany to bol zlý výkon. Od začiatku nám nevychádzali alebo sme neplnili veci, ktoré sme mali. Trnava nám ľahko vychádzala z pressingu, mali sme tam veľké medzery. Súper dal prvý a pekný gól, to treba povedať. Nepôsobili sme dobre na ihrisku a aj kvôli tomu sme si nezaslúžili vyhrať tento zápas,“ vyjadril sa k zápasu stredopoliar Podbrezovej Peter Kováčik, pričom sa mu nehodnotil dobre ani fakt, že do priestoru bránky Trnavy neputovala ani jedna lopta: „Mali sme nejaké pološance, polovičné situácie, ale v predfinálnej, finálnej prihrávke alebo v zakončení chýbala kvalita. Tým pádom sa to odzrkadlilo aj do štatistiky, že sme nemali ani jednu strelu na bránku. Takýmto spôsobom gól nemôžeme dať.“
Trnavčania majú v tabuľke na treťom mieste náskok štyroch bodov pred Žilinou, ktorá má dohrávaný zápas v utorok doma s Michalovcami k dobru. Ak ho vyhrá, náskok sa scvrkne na rozdiel bodu. V sobotu je na programe duel Trnava – Žilina a tam sa už môže rozhodnúť o podobe tabuľky na prvých štyroch priečkach. „Vieme čo musíme spraviť, aby sme v pohárovej Európe boli. Čaká nás veľmi dôležitý zápas doma so Žilinou. Dáme sa dokopy, skoncentrujeme sa, zregenerujeme a pôjdeme jednoznačne za tromi bodmi,“ podotkol trnavský obranca Kristián Koštrna.