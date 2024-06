Koštrna sa po odchode z Trnavy dohodol s Podbrezovou

Podbrezová 27. júna (TASR) - Novou posilou futbalistov FK Železiarne Podbrezová sa stal obranca Kristián Koštrna. Na Horehronie prichádza po vyše trojročnom pôsobení v Trnave. So Spartakom sa nedohodol na predĺžení zmluvy a "železiarom" sa upísal ako voľný hráč.



"Rozhodovanie nebolo až také ťažké, pretože po skončení zmluvy v Trnave sme sa nedohodli na novom kontrakte. Prišla táto možnosť. Najskôr som síce neveril, že sa to môže stať, ale nakoniec sa to podarilo. Som veľmi rád, že môžem byť v Podbrezovej. Teším sa na spoluhráčov, ľudí, ktorí dúfam, že budú chodiť na futbal a my ich budeme baviť našou hrou, ale musím sa poďakovať aj Trnave. Vážim si, že tu môžem byť," uviedol Koštrna pre web účastníka Niké ligy.



Tridsaťročný obranca bude v Podbrezovej patriť k najstarším hráčom. "Podbrezová má dobré, kvalitné mužstvo, to vie každý. Títo chlapci vedia hrať futbal naozaj dobre. Ja si z Trnavy pamätám, že na Podbrezovú sme sa vždy kvalitne pripravovali. Je dôležité, aby sme ako hráči ťahali za jeden koniec povrazu a napĺňali ciele, ktoré klub stanoví," dodal bývalý mládežnícky reprezentant SR, ktorý v minulosti obliekal aj dresy Parndorfu 1919, Pirinu Blagoevgrad, Dunajskej Stredy či Dinama Bukurešť.