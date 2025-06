Koštrna sa po roku strávenom v Podbrezovej vrátil späť do Trnavy

Trnava 28. júna (TASR) - Slovenský futbalista Kristián Koštrna sa po roku strávenom v FK Železiarne Podbrezová vrátil späť do Spartaka Trnava. Tridsaťjedenročný obranca podpísal s víťazom Slovenského pohára dvojročnú zmluvu.



Koštrna patril v uplynulej sezóne Niké ligy k oporám Podbrezovej. Bol dokonca najvyťaženejším hráčom súťaže s 2854 minútami v zostave. Na stred Slovenska sa sťahoval po triapolročnom pôsobení v Spartaku, za ktorý odohral v tom čase cez 120 zápasov. „Sme radi, že sa nám podaril tento prestup dotiahnuť. V procese prestavby, ktorá aktuálne v klube prebieha, je veľmi dôležité mať tu hráčov, ktorí poznajú prostredie a vedia, čo Spartak znamená. Všetci vieme, aký má Kiko vzťah k tomuto klubu, takže myslím, že to bude prestup prospešný pre obe strany. Rovnako tak musíme poďakovať Podbrezovej za promptné a priame jednania, ktoré umožnili tento prestup dotiahnuť v tak krátkom čase,“ uviedol pre oficiálny klubový web športový riaditeľ Spartaka Martin Škrtel.



Koštrnu ponuka z Trnavy prekvapila, no zároveň aj potešila: „Prišiel som domov z tréningu a našiel som si neprijatý hovor od Martina Škrtela. Už som tušil, že sa niečo asi bude diať. Teším sa na chalanov, vždy som tvrdil, že Trnava ma skvelú kabínu. Neviem sa už dočkať.“